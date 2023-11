Johannes Lochner und seine Viererbob-Crew siegten in Peking.

Weltcup Lochner siegt in Peking auch im Viererbob

Peking Johannes Lochner hat auch den Viererbob-Weltcup auf der Olympia-Bahn in Peking gewonnen.

Der Berchtesgadener setzte sich wie zuvor im Zweierbob gegen Rekordweltmeister Francesco Friedrich durch, der bei den Winterspielen 2022 auf dieser Bahn das zweite olympische Double nacheinander geschafft hatte.

Für Lochner, der mit seiner Crew Georg Fleischhauer, Erec Bruckert und Florian Bauer mit Laufbestzeit im Finaldurchgang noch auf Rang eins fuhr, war es der erste Weltcupsieg im großen Schlitten seit dem 4. Januar 2020 in Winterberg.

Friedrich vom BSC Sachsen Oberbärenburg kam mit 0,27 Sekunden Rückstand auf Rang zwei. Dritter wurde Kaizhi Sun, der im Yanqing National Sliding Center für den ersten chinesischen Podestplatz in der Bobgeschichte sorgte. Er hatte nach dem ersten Durchgang sogar in Führung gelegen.

Nach der Absage der Frauen-Rennen wird an diesem Sonntag in Peking ein zweites Weltcup-Rennen in der Königsklasse Viererbob ausgefahren.