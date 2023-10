US-Skistar Mikaela Shiffrin will zum sechsten Mal den Gesamtweltcup gewinnen.

Saisonstart in Sölden

Saisonstart in Sölden Shiffrin: Sechster Gesamtweltcup-Sieg wäre größter Erfolg

Sölden Ski-Star Mikaela Shiffrin könnte diesen Winter zum sechsten Mal den Gesamtweltcup gewinnen. Die bisherige Rekordhalterin habe ihr schon früh viel zugetraut, berichtet die US-Amerikanerin.

Ski-Star Mikaela Shiffrin nimmt in der neuen Saison die nächste Bestmarke ins Visier.

Den Rekord der Österreicherin Annemarie Moser-Pröll für die meisten Gesamtweltcup-Siege zu egalisieren, wäre „wahrscheinlich der größte Erfolg“ ihrer Karriere, sagte die US-Amerikanerin vor dem Auftakt des alpinen Weltcup-Winters in Sölden an diesem Wochenende. Zumindest für sie persönlich wäre das so, erklärte die 28-Jährige.

Moser-Pröll hat den Gesamtweltcup in den 1970er-Jahren sechsmal gewonnen. Shiffrin sicherte sich in der vergangenen Saison ihre fünfte große Kristallkugel und gilt auch in diesem Winter als Favoritin auf den Gesamtsieg. Sie habe Moser-Pröll vor ein paar Jahren getroffen, berichtete Shiffrin. Die inzwischen 70-Jährige sei eine „Vorreiterin des Skisports“ und habe ihr schon damals eine große Zukunft prophezeit. Das sei eine schöne Erfahrung gewesen.

Für die Damen beginnt die neue Saison am Samstag mit dem Riesenslalom auf dem Rettenbachferner. Shiffrin könnte dabei ihren 89. Weltcup-Sieg einfahren. Den Rekord für die meisten Weltcup-Erfolge hat sie dem schwedischen Ex-Skistar Ingemar Stenmark vergangenen Winter bereits abgenommen. Zudem gewann die Ausnahmeathletin aus Colorado in ihrer Laufbahn schon sieben WM- und zwei Olympia-Goldmedaillen.