Wintersportler laufen und erobern Berge am Rennsteig

Eigentlich wollte Axel Teichmann am Sonnabend zum fünften Mal den Supermarathon auf dem Rennsteig laufen. Für den zweimaligen Skilanglauf-Weltmeister ist das Thüringer Terrain seit jeher eine Herzenssache, stets diente der Start der Wintersportler dem guten Zweck, Spenden für das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz zu sammeln. Keine Frage also, dass der 40-Jährige bei der vom Rennsteiglaufverein initiierten Aktion „Rennsteigläufer@home“ dabei ist.

Doch Tüftler Teichmann treibt die Sache weiter – sprichwörtlich bis auf den Gipfel. Insgesamt 14 Berge und Erhebungen höher als 900 Meter gebe es in Thüringen, rechnet er vor. Zusammen mit seinem Trainerkollegen Erik Schneider und anderen Wintersportlern wie Victoria Carl, Erik Lesser, Philip Horn, Martin Putze, Alexander Rödiger oder Lucas Fratzscher will er, beginnend mit dem Inselsberg, alle 14 Neunhunderter am Rennsteig erklimmen und dabei eine Strecke von 75 Kilometern laufen, gute Supermarathondistanz also.

Heimat und Sport zu verbinden sei seine Absicht, sagt Teichmann. „Wir wollen uns auf dem Rennsteig austoben, werden aber sicher den einen oder anderen Kilometer verfluchen“, lacht er und geht davon aus, dass alle – unterwegs gut verpflegt von Biathlon-Olympiasieger Sven Fischer auf dem Begleitfahrrad – gesund und munter auf dem Schneekopf ankommen werden.

Biathlet Erik Lesser läuft 71 Kilometer

Auch Erik Lesser ist dabei („Für einen guten Zweck springe ich gerne über meinen Schatten“), doch hat sich der Biathlon-Doppelweltmeister auf eine Distanz von 22 Kilometern beschränkt. „Axel liegt mir seit April in den Ohren“, grient Lesser, „als ich hörte, es seien 71 Kilometer, habe ich abgewiegelt.“

Gelaufen wird in Zweier-Teams, gestartet am Freitag vier Uhr früh an der GutsMuths-Gedächtnishalle in Schnepfenthal. Eine Reverenz an die Tradition und die Erfinder des Laufes mit deren legendären Taschenlampenstart von 1975. Auf jedem Gipfel stellen die Läufer eine Stele mit Verweis auf die Aktion und der Bitte um Spenden für das Kinderhospiz auf. Und Teichmann hegt ein einfaches wie großartiges Ziel: „Es wäre schön, wenn wir viele motivieren könnten, hinaus in die Natur zu gehen und am Ende sich und anderen etwas Gutes zu tun.“

www.rennsteiglauf.de