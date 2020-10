Wismut Gera bleibt trotz Remis weiter Spitzenreiter

Über ein 1:1-Unentschieden kam Thüringenliga-Tabellenführer BSG Wismut Gera im Auswärtsspiel vom SC 1903 Weimar nicht hinaus, verteidigte aber dennoch seine Spitzenposition, weil auch die Verfolger Eisenberg (0:0 bei Schott Jena) und Schleiz (1:1 in Sondershausen) in fremden Stadien nur einen Punkt entführen konnten. Weimar stand sehr tief und verteidigte im 5-4-1.

So fiel es den Orange-Schwarzen, die ohne Rico Heuschkel und Max Zerrenner auskommen mussten, schwer, sich klare Torchancen zu erarbeiten. Nach einer guten halben Stunde gerieten die Geraer zum ersten Mal in diesem Spieljahr in Rückstand. Eine Fehlerkette in der Wismut-Abwehr bestrafte Luca Albrecht frei vor Keeper Maximilian Paul mit dem 1:0 (34.).

Nach Wiederbeginn agierten die Gäste mit mehr Zielstrebigkeit und Geschwindigkeit in ihren Aktionen. Etwas Glück hatte man beim Ausgleich, als Weimars Schlussmann Daniel Feuerstein einen harmlos erscheinenden Ball prallen ließ, Nick Poser auflegte und Kapitän Florian Schubert das Leder irgendwie ins kurze Eck bugsierte - 1:1 (63.).

In der Schlussphase versuchte Wismut alles, noch den Siegtreffer zu erzielen, dem man bei Kopfballchancen von Raphael Börner und Maximilian Dörlitz durchaus nahe war. Auch Weimar bot sich noch die eine oder andere Kontergelegenheit. Am Ende ging das Unentschieden in Ordnung.

„Gegen einen kompakt verteidigenden Gegner war es schwer für uns, uns Chancen zu erspielen. Durch den Rückstand wurde die Sache nicht leichter. Deshalb bin ich mit dem einen Zähler nicht unzufrieden", urteilte Wismut-Trainer Marcus Dörfer nach dem Abpfiff.