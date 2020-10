Vor 260 Zuschauern im Stadion am Steg hat die BSG Wismut Gera ihre Tabellenführung in der Thüringenliga verteidigt. Mit 5:2 bezwangen die Orange-Schwarzen den bis dato ebenfalls noch ungeschlagenen FSV Preußen Bad Langensalza.

Wismut-Trainer Marcus Dörfer lobte aber zu Beginn seines Kommentars nicht. „Wir haben erneut zwei ärgerliche Gegentore nach Ecken bekommen. Daran müssen wir unbedingt arbeiten. Das kommt nächste Woche auf den Trainingsplan, nachdem das auch letzte Woche bei Schott schon so war“, bemängelte der Geraer Verantwortliche, der aber auch Lob verteilte: „Vorn drin haben wir viel Qualität. Wie Rico Heuschkel bei seinen beiden Toren die Bälle sichert, das kann sich schon sehen lassen.“

Einen Spruch hatte der Hausherren-Trainer auch noch parat. „Erfolg ist eine Treppe – und auf der stehen wir noch weit unten.“

Wismut-Sieg geht in Ordnung

Bad Langensalzas Trainer Thomas Wirth war über die erste Saisonniederlage seiner Preußen nicht sonderlich traurig. „Der Sieg für Wismut geht völlig in Ordnung. In den entscheidenden Momenten hat uns heute die Cleverness gefehlt. Wir können mit 2:1 in Führung gehen. Dann läuft das Spiel anders. Wir haben uns zu viele individuelle Fehler geleistet, die die Geraer knallhart bestraft haben. Deshalb brauchen wir uns auch nicht zu beschweren. Trotzdem gibt es keinen Grund für meine Spieler, die Köpfe hängen zu lassen.“

In einem munteren Spielchen waren die Hausherren durch Kapitän Florian Schubert in Führung gegangen – 1:0 (19.). Aus dem Nichts glich Bad Langensalza aus. Nach einer kurz gespielten Ecke war Max Domeinski per Kopf zum 1:1 zur Stelle (27.). Marcel Hartmann auf der einen und Joonwoo Kim auf der anderen Seite versiebten in der Folge Großchancen. Besser machte es der aufgerückte Maximilian Dörlitz, der nach einem Schubert-Freistoß am langen Pfosten ohne Bedrängnis zum 2:1 einköpfte (38.).

Nach Wiederbeginn wuschen die Orange-Schwarzen gleich scharf nach. Nach Vorarbeit von Florian Schubert schirmte er das Leder im Strafraum mit seiner Erfahrung geschickt ab und vollendete mit langem Bein zum 3:1 (51.).

Standards genutzt

Bad Langensalza gab nicht klein bei und nutzte abermals seine Qualitäten bei Standards. Eine Engel-Ecke verlängerte abermals Max Domeinski per Kopf zum 2:3 ins lange Eck (62.). Doch die Freude der Gäste währte nicht lange. Als Rico Heuschkel der Ball in Mittelstürmerposition über den Fuß sprang, war Chris Söllner dahinter zum 4:2 erfolgreich (64.).

Auch Bad Langensalza kam immer wieder zu guten Möglichkeiten, bei denen sich Keeper Maximilian Paul auszeichnen konnte. So rettete der Wismut-Schlussmann gegen den allein vor ihm auftauchenden Martin Fiß (76.). Für den 5:2-Endstand sorgte abermals Rico Heuschkel, der nach einer Flanke des eingewechselten Nick Poser den Fehler von Thilo Kleinert eiskalt bestrafte (78.).

Am kommenden Sonnabend gastiert Wismut auf dem Lindenberg beim SC 1903 Weimar und will dort die Serie von fünf Siegen in Folge fortsetzen.