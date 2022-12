WM 2022: Messi, Mbappé - Wer wird Torschützenkönig in Katar?

Doha. Das Rennen um die Torjägerkanone bei der WM 2022 in Katar könnte im Finale entschieden werden. Zwei Superstars liegen in Führung.

Superstar Lionel Messi hat seine Rekordjagd bei der WM 2022 in Katar fortgesetzt, ist nun vor Gabriel Batistuta mit elf Treffern erfolgreichster Torjäger Argentiniens bei WM-Turnieren, und kann am Sonntag endgültig an den 25 WM-Spielen von Lothar Matthäus vorbeiziehen und alleiniger Rekordhalter werden, sowie zudem seinen fünf Toren und drei Vorlagen im Turnier noch weitere hinzufügen. Mit dieser Bilanz winkt ihm auch die Torjägerkanone bei der WM. Durch seinen Treffer im Halbfinale gegen Kroatien (3:0) setzte sich Messi bei dieser WM an die Spitze der besten Torjäger.

Frankreich-Star Kilian Mbappe (r.) wird von Marokkos Achraf Hakimi verteidigt. Foto: AFP

Frankreich-Star und Messis PSG-Teamkollege Kylian Mbappe hat ebenfalls fünf Treffer auf dem Konto. Messi hat aktuell aber einen Assist mehr auf dem Konto. Mbappe kann allerdings am Mittwochabend im zweiten Halbfinale gegen Marokko nachziehen. Ebenfalls noch sehr gut im Rennen: Die Teamkollegen der beiden Superstars, Julian Alvarez (Argentinien, 4 Tore) und Olivier Giroud (Frankreich, 4 Tore).

Here is the top goal scorers of the FIFA World Cup 2022#FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/aVbvuTnHc2 — Sportskeeda Football (@skworldfootball) December 14, 2022

Die Torjägerliste der WM 2022 in Katar

1. Lionel Messi (Argentinien), 5 Tore

1. Kylian Mbappe (Frankreich), 5 Tore

3. Julian Alvarez (Argentinien), 4 Tore

3. Olivier Giroud (Frankreich), 4 Tore

5. Cody Gakpo (Niederlande), 3 Tore

5. Alvaro Morata (Spanien), 3 Tore

5. Goncalo Ramos (Portugal), 3 Tore

5. Marcus Rashford (England), 3 Tore

5. Richarlison (Brasilien), 3 Tore

5. Bukayo Saka (England), 3 Tore

5. Enner Valencia (Ecuador), 3 Tore

Weitere News zur WM 2022

Viel Lob für Superstar Lionel Messi

Nach der Gala gegen Kroatien gab es reichlich Lob für Lionel Messi. „Du wirst nicht müde, allen zu zeigen, dass du der Beste der Welt bist“, schreibt selbst sein Freund Luis Suarez verwundert. Und Englands Idol Gary Lineker fragt nur noch rhetorisch: „Gibt es noch eine Debatte?“ Also die Diskussion, wer der GOAT (Greatest Of All Time, d.Red.), also der Größte aller Zeiten ist. Selbst Brasiliens Legende Pele drückte Messi am Dienstag die Daumen, belegt von seiner Tochter Kely auf Instagram.