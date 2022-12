WM: Darum läuft Kroatien - Brasilien nicht im Free TV

In der siebten Folge unseres Expertentalks "WM Inside" sprechen wir mit Manuel Baum, ehemaliger Bundesliga-Trainer, über das Aus für Oliver Bierhoff und die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft nach der WM 2022.

WM Inside: So bewertet Manuel Baum das DFB-Aus für Bierhoff

Essen. Heute spielen Brasilien und Kroatien um den Halbfinaleinzug bei der WM. Das Topspiel läuft nicht im Free-TV. Warum eigentlich?

Sie tanzten ausgelassen, sie schossen wunderschöne Tore – keine andere Mannschaft spielte bei dieser WM in Katar bisher so schönen Fußball wie zuletzt die Nationalmannschaft Brasiliens. Um 16 Uhr steht Brasilien heute im Viertelfinale gegen Kroatien. Drei Viertelfinals werden im Free-TV auf ARD und ZDF übertragen – nur eben das K.o.-Spiel der Brasilianer nicht. Es läuft exklusiv auf der kostenpflichtigen Telekom-Streamingplattform Magenta TV. Ein Novum! 2018 liefen noch alle Spiele auf ARD/ZDF. Auch das Spiel um Platz drei am 17. Dezember läuft diesmal nur auf Magenta TV. Aber warum?

Zum Hintergrund: Magenta TV hält die Rechte an allen 64 WM-Partien und überträgt bzw. übertrug insgesamt 16 WM-Spiele exklusiv. ARD und ZDF übertragen parallel 48 Spiele. Die Rechte hatten die Öffentlich-Rechtlichen im Sommer 2014 erworben. Laut Spiegel sollen diese damals 214 Millionen Euro gekostet haben (die Frauen-WM 2019 war allerdings Teil des Pakets). Anfang 2021 einigten sich ARD und ZDF mit der Telekom auf den Verkauf einer Sublizenz. Die Telekom hat nämlich die Rechte an der EM 2024 und überlässt den Öffentlich-Rechtlichen im Gegenzug Spiele des deutschen Heimturniers in zwei Jahren. Laut dem Fachmagazin Medienkorrespondenz zahlte Telekom für die Sublizenzierung der Katar-WM 35 Millionen Euro.

So sehen Sie Brasilien gegen Kroatien auf Magenta TV

Heute Abend läuft das Viertelfinale zwischen den Niederlanden und Argentinien auf der ARD, die Viertelfinals am Samstag (Marokko – Portugal und England – Frankreich) im ZDF. Man könnte durchaus behaupten, dass die Öffentlich-Rechtlichen nicht die schlechteste Wahl der Viertelfinalpaarungen getroffen haben, auch wenn Brasilien im Achtelfinale gegen Südkorea eine wahre Zausbershow bot. Kommentiert wird die Partie heute um 16 Uhr von Marco Hagemann.

Für Magenta TV (nicht zu verwechseln mit Magenta Sport!) ist ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Es kostet 10 Euro pro Monat (monatlich kündbar). Nicht-Telekom-Kunden können derzeit zudem ein Aktions-Abo abschließen, die ersten sechs Monate sind kostenfrei, allerdings besteht eine zweijährige Vertragsbindung.