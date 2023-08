WM-Favorit USA müht sich ins Achtelfinale

Auckland/Dunedin. Gegen Portugal reicht es für denTitelverteidiger nur zu einem 0:0-Unentschieden. Niederlande nach 7:0 gegen Vietnam Gruppenerster.

Der Traum der erneuten Titelverteidigung für die USA bei der Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland lebt weiter. Die Amerikanerinnen kamen in Auckland gegen Portugal zwar nur zu einem enttäuschenden 0:0, ziehen dennoch als Gruppenzweite ins Achtelfinale ein. Mitfavorit Niederlande feierte einen 7:0 (5:0)-Rekordsieg gegen den schon vor der Partie ausgeschiedenen WM-Neuling Vietnam und wird Erster der Gruppe E.

USA hadern mit ihrer Chancenverwertung

40.958 Zuschauer im Eden Park von Auckland sahen bis zur Pause eine ausgeglichene Partie. Portugal, das bei einem Sieg anstelle der US-Girls ins Achtelfinale eingezogen wäre, spielte couragiert und setzte mit schnellem Umschaltspiel Akzente. Die USA haderten mit der Chancenverwertung, Sturmspitze Alex Morgan (3./6.) und Außenangreiferin Lynn Williams (14./27.) verfehlten in aussichtsreichen Positionen das Tor oder wurden noch entscheidend gestört.

Auch die Einwechslung von Superstar Megan Rapinoe in der 61. Minute änderte nichts am Status quo des zerfahrenen Mittelfeld-Geplänkels aufseiten der USA. In der Nachspielzeit verpasste Portugals Ana Capeta die Sensation, ihr Abschluss nach schnellem Konter (90.+1) landete am Pfosten.

In der K.o.-Runde wartet nun voraussichtlich mit den Schwedinnen eine Hammer-Aufgabe. Dort muss für das US-Team eine deutliche Leistungssteigerung her, soll der Traum vom dritten WM-Triumph in Folge weiterleben.

Niederlande mit Tor-Festival gegen Vietnam

In Dunedin sorgten die ehemalige Duisburgerin Lieke Martens (8.), Katja Snoeijs (11.), Esmee Brugts (18.), die einst für Bayern München und den VfL Wolfsburg aktive Jill Roord (23.) und Danielle van de Donk (45.) schon zur Pause für klare Verhältnisse für die Niederländerinnen. Erneut Brugts (57.) und Roord (83.) legten nach.

Für Außenseiter Vietnam, der vor der WM einen Test gegen Deutschland in Offenbach nur knapp mit 1:2 verloren hatte, endete die erste WM mit null Punkten und 0:12 Toren.

Oranje-Coach Andries Jonker, einst Co-Trainer bei den Bayern-Männern und Chef beim VfL Wolfsburg, hatte das Team erst im September 2022 übernommen. Bei der dritten WM-Teilnahme steht der Europameister von 2017 zum dritten Mal im Achtelfinale. Zudem war es der bislang höchste Sieg beim WM-Turnier in Australien und Neuseeland. (sid)