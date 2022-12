WM: Schafft Marokko auch gegen Frankreich die Sensation?

Essen. Ein Kontinent jubelt: Marokko steht als erstes afrikanisches Team im WM-Halbfinale. Wir sprechen darüber in unserem WM-Podcast.

Die Helden von Doha tanzten mit ihren Müttern und Kindern auf dem Rasen, in zahlreichen europäischen Städten fuhren Autokorsos unter Feuerwerken, und in der Heimat herrschte ohnehin der völlige Ausnahmezustand: Nach der historischen marokkanischen WM-Sensation sprudelten vielerorts die Glücksgefühle über. Endlos lange 92 Jahre hatte es gedauert, bis die schier unzähmbaren „Löwen vom Atlas“ als erstes afrikanisches Team unter die Top vier stürmten - und das soll noch nicht das Ende sein.

„Wenn eine afrikanische Mannschaft ins Halbfinale kommt, warum nicht auch ins Finale?“, frohlockte Trainer Walid Regragui nach dem so tapfer erkämpften 1:0 (1:0) gegen Cristiano Ronaldos Portugiesen: „Wir haben das Recht zu träumen. Es steht nirgends geschrieben, dass ein europäisches oder südamerikanisches Team die WM gewinnen muss!“

Marokko gelingt Sensation, Portugal erlebt bitteres Aus

In der neuen Ausgabe unseres Podcasts "WM Inside - Der Expertentalk" sprechen wir über das sensationelle Weiterkommen der Marokkaner genauso wie über das bittere Aus für die Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo, der im Alter von 37 Jahren wohl seine letzte Weltmeisterschaft bestritten hat. Andreas Berten, stellvertretender Funke-Sportchef, diskutiert mit Moderator Timo Düngen und WM-Reporter Marian Laske über das Überraschungs-Team dieser WM. „Marokko hatte niemand auf dem Schirm“, sagt Marian Laske, der mit Blick aufs Halbfinale der Nordafrikaner am Mittwoch berechtigt fragt: „Sie kriegen fast nie ein Gegentor – schaffen sie das auch gegen Frankreich?“

Außerdem geht es natürlich um die weiteren Halbfinalisten Frankreich und Kroatien sowie um den Dauerbrenner Lionel Messi, der Argentinien in die Runde der letzten Vier geführt hat. „Es ist Wahnsinn, in welcher Form er sich hier gebracht hat, wie outstanding er in Katar spielt“, sagt Marian Laske begeistert.

