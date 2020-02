Beim Tischtennis kommt es auf Schnelligkeit, Aufmerksamkeit und Präzision an.

Worbiser Tischtennisjungen erfolgreich

In diesem Schuljahr hatte sich das Jungen-Tischtennisteam des Worbiser Gymnasiums wieder für das Landesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ qualifiziert. Das Team besiegte in Friedrichroda alle anderen Schulmannschaften: 5:2 gegen die Regelschule Themar, 5:1 gegen das Gymnasium Ilmenau, jeweils 5:0 gegen die Gymnasien aus Gera und Kölleda. Damit hat sich die Mannschaft für das Bundesfinale in Berlin vom 3. bis 7. Mai qualifiziert. Zur Mannschaft gehören Luca Sukau, Marcius Krauel, Linus Hunold, Justus Riese, Emanuel Funke und Luca Müller.