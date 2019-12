„Würde gern meine eigenen Spieler klonen“

Während ein Quartett seine Plätze auf dem in manchem Haushalt schon festlich geschmückten Weihnachtsbaum bereits eingenommen hat, möchte ein Neuling am Samstag noch zwei Zweige nach oben klettern. Die fünf Landesklässler des Fußballkreises Erfurt-Sömmerda sind in Staffel 2 mit unterschiedlichen Erwartungen in die Saison gestartet. Der FC Erfurt Nord sprach zum ersten Mal selbst offen vom Ziel Thüringenliga, das er mehrfach knapp verpasst hat. Zur Halbzeit steckt der Nordstern ganz oben am Baum, das Team von der Grubenstraße geht wie in der Vorsaison als Herbstmeister (1. Platz/14 Spiele/33 Punkte/52:15-Tore) in die Winterpause. Knapp darunter hat es sich der SV Blau-Weiß Büßleben gemütlich gemacht (3./14/32/36:18). Die drei anderen Teams folgen feierlich vereint auf halber Höhe des stattlichen Christbaums. Der TSV Motor Gispersleben (8./13/20/33:29) könnte sich mit einem hohen Auswärtssieg bei Mitaufsteiger Greußen noch mit Rang sechs beschenken, Vizemeister SG An der Lache/Concordia (9./14/18/26:41) steckt im schwierigen zweiten Landesklasse-Jahr, der FSV Sömmerda (10./14/14/24:26) hat aus seinen Möglichkeiten und gezeigten Leistungen bislang mal wieder zu wenig gemacht.

Die fünf Trainer – Christian Stieglitz (Nord), Mario Wisocki (Büßleben), Tobias Geißler (Gispersleben), Carsten Helzig (Lache) und Dominik Hoffmann (Sömmerda) – sprachen mit uns über die Hinrunde, Baustellen und Wunschspieler.

Zu wie viel Prozent hat Ihre Mannschaft in der Hinrunde die Vorgaben erfüllt und warum?

Stieglitz: Zu 100 Prozent. Wir haben uns den Aufstieg als Ziel gesetzt und sind Tabellenführer. Wir wollten in der Hinrunde 34 Punkte holen und haben 33, damit sind wir sehr zufrieden.

Wisocki: Zu 90 Prozent. Die Neuzugänge mussten in unser neues Spielkonzept integriert werden. Das ist gut gelungen.

Geißler: Zu 80 Prozent. Wir haben für meinen Geschmack vier Punkte zu wenig auf der Habenseite, weil uns vorn und hinten immer mal wieder die Kaltschnäuzigkeit gefehlt hat und die entsprechende Zweikampfführung, um den Gegner am unbedrängten Abschluss zu hindern.

Helzig: Zu 50 Prozent. Ich hätte mir gewünscht, dass nicht der Fall der zweiten, schwereren Saison eintritt. Aber die Serie starker Gegner kurz nacheinander hat uns verunsichert und defensive Lücke offenbart, die ich so nicht kenne. Offensiv lief auch nicht alles nach Plan.

Hoffmann: Zu 30, maximal 40 Prozent. Mit der Hinrunde sind wir absolut nicht zufrieden. 14 Punkte aus 14 Spielen sind zu wenig, vor allem die Ausbeute aus den sieben Heimspielen (sechs Punkte).

Was ist die größte Baustelle, an der im Winter gearbeitet werden muss?

Stieglitz: Große Baustellen gibt es keine, wir wollen an vielen Dingen arbeiten und uns in allen Bereichen verbessern.

Wisocki: Unsere eigene Ballkontrolle muss weiter verbessert werden. Das haben uns die zwei deutlichen Niederlagen gegen Altengottern (0:4) und Gispersleben (1:5) aufgezeigt.

Geißler: In der Disziplin – Stichwort unnötige Platzverweise, die uns Punkte gekostet haben – und dem Willen, sich immer wieder zu verbessern, sehe ich noch Luft nach oben.

Helzig: Natürlich die Defensive. Hier waren wir jahrelang sehr solide, haben aber in dieser Saison zu oft die Ordnung verloren.

Hoffmann: Wir haben aktuell keinen echten Stürmer. Nach der Verletzung von Lukas Mühlisch und dem Weggang von Nikola Savic konnten wir noch keinen neuen Torjäger finden. Ob wir im Winter einen finden, wissen wir noch nicht. Wir müssen mit den Jungs, die da sind, am Abschluss arbeiten.

Welches Spiel war in der Hinrunde das beste Ihres Teams?

Stieglitz: Alle Spiele haben für mich einen Reiz. Auch Niederlagen, wie unsere einzige gegen Büßleben, sind lehrreich. Wie wir danach weitergemacht haben, war stark.

Wisocki: Das 3:0 in Siemerode und das 4:3 bei Erfurt Nord. In beiden Spielen haben wir bedingungslose Leidenschaft gezeigt. Siemerode kam kaum über die Mittellinie, und bei Nord konnten wir nach Führung und Rückstand noch zulegen und das Tempo bis zum Schluss hochhalten.

Geißler: Beim 2:0 in Mühlhausen, beim 5:1 gegen Büßleben, beim 2:1 gegen Struth und auch bei der Niederlage bei Nord haben wir gegen Teams aus dem oberen Drittel unsere Spielstärke gezeigt.

Helzig: Gleich das erste Spiel, das 3:1 gegen Leinefelde. Da haben Einstellung, Einsatz und das spielerische Element sehr gut funktioniert.

Hoffmann: Das 4:1 in Mühlhausen war in allen Belangen unser bestes Spiel. Laufwege, Einsatz und Torabschluss waren top. Das war der Fußball, den wir gern öfters spielen wollen. Wobei ich der Mannschaft in puncto Einsatzbereitschaft wenig vorwerfen kann. Gerade gegen Teams aus dem oberen Drittel haben wir super mitgehalten.

Welcher Ihrer Spieler hat Sie bislang am meisten überrascht?

Stieglitz: Jeder meiner Spieler hat eine große Qualität. Aber keiner kann ohne seine Nebenleute glänzen, deshalb möchte ich keinen herausheben.

Wisocki: Konrad Kniese. Er stand uns in der letzten Saison berufsbedingt wenig zur Verfügung und hilft uns mit seiner Zweikampfstärke und Ballsicherheit im Zentrum enorm weiter.

Geißler: Die Stärke eines David Schönherr und Basti Urbach war für mich nicht überraschend. Wie sehr Markus Walter als 17-Jähriger spielerisch und mental auf der Sechserposition überzeugt hat, schon eher. Und auch der lange verletzte Michael Gorsboth hat eine Top-Hinrunde gespielt.

Helzig: Mattes Halecker. Nachdem ich ihn aus der zweiten Mannschaft hochgezogen habe, hat er sich kontinuierlich verbessert und im Spiel wie auch im Training immer alles rausgehauen.

Hoffmann: Kevin Falkenhahn. Er kam aus der Kreisliga von Sprötau zu uns. Er ist sehr jung und ich hatte anfangs Bedenken, ob er den Sprung schafft. Durch gute Trainingsleistungen und super Einsatz hat er sich zum Stammspieler gemausert.

Welchen Spieler eines Ligarivalen aus dem Fußballkreis hätten Sie gern?

Stieglitz: Dazu möchte ich mich nicht äußern.

Wisocki: Wenn, dann würde ich gern zwei, drei meiner eigenen Spieler klonen (lacht). Ich gehe aber davon aus, dass wir im Winter noch einen klasse Spieler bekommen werden ...

Geißler: Ich bin ziemlich zufrieden mit meinem Kader. Darin steckt genug Potenzial, um nicht nach anderen zu schauen.

Helzig: Defensiv hätte ich gern jemanden wie Büßlebens Fabian Wagner. Im Mittelfeld ist sein Teamkollege Timon Kiermeier einer der Besten der Liga, mit sehr viel Spielintelligenz. Im Sturm führt kein Weg an Steffen Knabe und seinem Instinkt vorbei.

Hoffmann: Wir bräuchten einen Typen wie Steffen Knabe, der nicht viele Chancen für ein Tor braucht und ein Spiel auch mal allein entscheiden kann. Aber die wachsen ja bekanntlich nicht auf den Bäumen.