Wüstheuteröder Duo hängt Fußball-Schuhe vorzeitig an den Nagel

Für Jens Pingel und Dominik Frommer von Fußball-Landesklässler SV Germania Wüstheuterode war die Corona-Pandemie aus sportlicher Sicht besonders bitter. Beide hatten vor knapp einem Jahr, als noch keiner ahnen konnte, was Covid 19 für Auswirkungen haben sollte, mitgeteilt, ihre Karriere nach der damals aktuellen Spielzeit zu beenden.

Im Sommer 2020 sollte für das erfahrene Germania-Duo Schluss sein. Doch aufgrund von Corona wurde die Serie vorzeitig abgebrochen. Sowohl der 36-jährige Pingel als auch der 34-jährige Frommer wurden von der Pandemie auf dem falschen Fuß erwischt - und um einen offiziellen und verdienten Abschied gebracht.

"Von jetzt auf gleich vorbei"

Doppelt schade: Wäre die Saison nicht vorzeitig beendet, sondern über den Sommer hinaus fortgeführt worden, hätten Abwehrmann Frommer sowie Pingel, der sowohl in der Verteidigung als auch im Mittelfeld agieren kann, weiter gemacht. "So haben sie ihr letztes Spiel gemacht und wussten das zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Es war quasi von jetzt auf gleich vorbei", bedauerte Wüstheuterodes Spielertrainer André Thüne.

Pingel und Frommer seien als erfahrene Spieler sehr wichtig und immer zuverlässig gewesen, berichtet Thüne. Trotz ihres schon fortgeschrittenen Fußballeralters hätten sie problemlos weitermachen können, versichert er: "Sie sind noch topfit, haben kein Gramm Fett am Leib."

Aushilfe gegen Arenshausen

Endgültig vorbei war und ist die sportliche Laufbahn der Wüstheuteröder Routiniers indem noch nicht. Als im Derby gegen Aufsteiger DJK Arenshausen (1:0) ein personeller Engpass bei der Germania herrschte, sprang Frommer wie selbstverständlich spontan ein und half 90 Minuten tatkräftig dabei, den Auswärtssieg ohne Gegentor sicherzustellen. "Er hat ein richtig gutes Spiel gemacht", erinnert sich Thüne.

Und Pingel hat laut des Wüstheuteröder Spielertrainers angedeutet, eventuell doch noch mal die Schuhe für die Germania zu schnüren. Definitiv sei dabei aber noch nichts.

Spielertrainer Thüne hängt ein Jahr dran

Während Corona also quasi die Karriereabschiede von Pingel und Frommer negativ beeinflusst hat, sorgte die Pandemie dafür, dass Thüne selber ungeplanterweise noch ein Jahr dranhängt. Der 45-Jährige hatte konkret mit dem Gedanken gespielt, im Sommer 2020 aufzuhören. "Aber so wollte ich mich nicht vom Acker machen. Deshalb habe ich mich entschieden, noch ein Jahr dranzuhängen", verrät der Lenteröder.

Dabei drängt sich Thüne aber nicht auf, will zwar gerne auch auf dem Platz helfen, vertraut aber auch seinen jungen Akteuren und führt diese heran. Lediglich 59 Minuten stand der spielende Germania-Coach bisher in sechs Saisonspielen auf dem Rasen. "Das war auch so geplant", betont er.

Hagemann und Fromm müssen nach Operationen pausieren

In der jetzigen Pause hat sich in Wüstheuterodes Kader nichts geändert, es gibt weder Zu- noch Abgänge. Für Luca Hagemann und Ricardo Fromm besteht in der derzeitigen spielfreien Zeit Gelegenheit, ihre langwierigen Verletzungen auszukurieren. Mittelfeldspieler Hagemann, vor der Saison von den A-Junioren des SC Heiligenstadt gekommen, wurde im November an der Schulter operiert. Damals wurde eine Pause von fünf bis sechs Monaten veranschlagt.

Angreifer Fromm riss sich bereits am dritten Spieltag Ende September 2020 gegen Grün-Weiß Siemerode ohne gegnerische Fremdeinwirkung das Kreuzband, spielte dann sogar noch die restlichen drei Partien bis zur Zwangspause. Im Dezember wurde Fromm operiert und hofft darauf, ab Sommer wieder einsatzbereit zu sein.