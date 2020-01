Frank Hausmann (rechts, hier mit Jörg Walther beim 13. Closewitzer Napoleonlauf in Closewitz) will ein Nachwuchsteam ins Rennen schicken.

X-Runners Jena: Ein Nachwuchsteam für den Rennsteiglauf

Es klingt im ersten Moment wie ein verspätetes Weihnachtsgeschenk. Aber mit Weihnachten hat dieses Geschenk nichts zu tun, sondern mit dem größten Staffellauf Deutschlands – mit dem Rennsteig-Staffellauf. Die X-Runners Jena, die sich im Dezember 2015 als Verein gegründet haben, stellen für die 22. Auflage des Rennsteig-Staffellaufes am 20. Juni 2020 von Hörschel nach Blankenstein einen Startplatz zur Verfügung – und zwar für eine noch zu bildende Mannschaft. Die Startplätze für den Staffellauf sind sehr begehrt. Innerhalb kurzer Zeit waren auch für den 22. Lauf alle 220 Startplätze deutschlandweit vergriffen.

„Wir hatten uns auch beteiligt. Zwei Sportfreunde aus unserem Verein konnten jeweils zwei Startplätze sichern können“, sagte Frank Hausmann (41) aus Jena, Gründungsmitglied der X-Runners. Die Lauffamilie der X-Runners Jena ist in den vergangenen Jahren personell gewachsen, „aber vier Mannschaften werden wir wohl kaum vollbekommen für den Rennsteig-Staffellauf. Eine Staffel besteht immerhin aus zehn Läufern. Wenn man vernünftig plant, sollte man wenigstens vier Läufer pro Mannschaft in der Reserve haben. Es kann ja immer mal ein Läufer wegen Krankheit oder Verletzung auslaufen. Dann kann man das Team wieder auffüllen. Wenn man keinen Sportfreund in der Hinterhand hat, kann die Staffel schnell platzen. Das wäre sehr schade für die anderen Sportfreunde“, sagte Hausmann.

Die Läufer der X-Runners Jena, die vor allem aus dem Ostthüringer Raum kommen, hatten zwei Möglichkeiten, was sie mit dem vierten Startplatz machen. „Entweder wir geben den Startplatz zurück an den Veranstalter? Oder wir versuchen, in den kommenden Wochen ein Nachwuchsteam aus interessierten Läufern auf die Beine zu stellen?“, sagte der 41-Jährige. Die zweite Variante bekam den Zuschlag. „Jetzt gehen wir in die Öffentlichkeit. Wir sind gespannt, ob sich genügend junge Leute finden“, sagte Hausmann. Der Startplatz für den Rennsteig-Staffellauf ist nicht billig. 220 Euro muss man einmalig als Startgebühr überweisen. „Wir als X-Runners Jena würden nicht nur die 220 Euro übernehmen. Wir würden auch mit unserer Logistik am Lauftag helfen“, sagte Hausmann. Gerade die Logistik ist bei dem Lauf über die zehn Etappen und 170 Kilometer wichtig, „da ja die Läufer von verschiedenen Punkten aus starten. Wir stellen jedem Läufer zwei Helfer auf Fahrrädern bereit. Diese Fahrradbegleitung hat sich bewährt. Viele Mannschaften unterschätzen diesen Punkt. Wir haben aber aus den vielen Staffel-Starts gelernt“, sagte Hausmann.

Aber welche Läuferinnen und Läufer sollen sich denn jetzt angesprochen fühlen? „Wir wollen den Lauf-Nachwuchs fördern. Die Sportfreunde sollten deshalb nicht älter als 21 Jahre alt sein. Natürlich stehen unsere Mitglieder auch im Vorfeld bereit bei der möglichen Zusammenstellung der Staffel“, sagte Hausmann.

Die X-Runners Jena genießen in der Thüringer Laufszene einen sehr guten Ruf. „Wir haben schon zahlreiche Staffelläufe gewinnen können. Und auch bei anderen Läufen sind sehr oft Läufer aus unserem Verein vorn dabei“, sagte Hausmann. Im vergangenen Jahr beim 21. Rennsteig-Staffellauf schafften es zwei der drei Staffeln der X-Runners auf das Podest. Die erste Männermannschaft wurde nach einer Gesamtlaufzeit von 10:49:03 Stunden Zweite in der Kategorie „Männer-Staffeln“. Die zweite Mannschaft belegte nach 14:10:12 Stunden Rang 35. Auf Platz drei lief die Mixed-Staffel der X-Runners in der Wertung „Mixed-Staffeln“. Das Team, u.a. mit Frank Hausmann an Position neun laufend, benötigte 12:59:32 Stunden. Zum Sieg in der Männer-Wertung hat es bisher noch nicht gereicht für die X-Runners. Doch das wäre eine andere Geschichte.

Laufinteressierte Sportfreunde können sich bei Frank Hausmann unter 0176 /23312969 melden.