X-Runners Jena: Gravierende Veränderungen

Im Sportverein der X-Runners Jena, der im April 2016 in Jena gegründet wurde, kündigen sich teilweise gravierende Veränderungen an. War der Verein bisher auf den Ausdauerlauf und auf Starts bei regionalen und überregionalen Staffelläufen ausgerichtet, sollen auf der Mitgliederversammlung am Freitag, 20. März, in einer Gaststätte in Jena zwei neue Abteilungen dazukommen. Es handelt sich um die Abteilungen Triathlon und Hindernislauf.

Frank Hausmann, Gründungsmitglied und seit einigen Jahren bereits aktiver Hindernisläufer, ist ein Befürworter dieser Neuerungen. „Der Hindernislauf ist stark im Kommen. Wenn man sich die Veranstaltungen anschaut, sind da vierstellige Teilnehmerzahlen die Normalität. Man muss sich ja nur den Wettkampf in Rudolstadt anschauen, was da los ist. Da kann man schon nicht mehr von einem Trend reden. Diese Form der sportlichen Betätigung bekommt von Jahr zu Jahr mehr Zuspruch. Die Leute wollen ihre körperlichen Grenzen austesten. Und sie haben offenbar Spaß, diesen Sport in der Gemeinschaft zu absolvieren“, sagte Hausmann. Doch die X-Runners Jena gehen noch einen Schritt weiter. „Wenn es zur Neugründung der Abteilung kommt, wovon wir ausgehen, weil es mindestens zehn Sportler gibt, die mitmachen wollen, ist auch ein Start in der Bundesliga geplant“, sagte Hausmann. In diesem Jahr wird es in Deutschland zum ersten Mal eine solche offizielle Wettkampfserie geben. Die vier Wettkämpfe sind allesamt in den alten Bundesländern. Der Start wäre am 26. April in Winterberg. Die drei anderen Stationen sind Wulsbüttel (14. Juni), Möhnsee (23. August) und Trendelburg (11. Oktober).