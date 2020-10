Der Pokal bekommt einen Ehrenplatz. In seiner Premierensaison im Twin-Cup sicherte sich Justin Hänse schon vor dem Finale auf dem Hockenheimring Platz drei in der Gesamtwertung.

Mit Platz drei, sechs und vier schloss der 17-jährige Yamaha-Pilot die Saison ab. Doch wichtiger als die vorderen Platzierungen war der Besuch von Sebastian Klettke vom Wunderlich-Racing.

Man kennt sich in der Szene, in dem Fall von den Trainingsrunden in Spanien zum Jahreswechsel. „Wir saßen in unserem Zelt, da steckte er den Kopf herein und erzählte, er habe sich die Videos der Rennen angeschaut und ihm sei etwas aufgefallen.“ Das Vorderrad ist oft unruhig, gerade auf Kurvenfahrt, da liegt zu wenig Last drauf. Bis 23 Uhr wurde gewerkelt, die Abstimmung der Rennmaschine angepasst. Auf den ersten Trainingsrunden musste sich Justin Hänse noch an das neu ausbalancierte Motorrad gewöhnen, doch bald stimmten die Rundenzeiten. „Ich hab‘ mich wohl gefühlt auf der Maschine und als es zu regnen anfing, hab ich mich gefreut. Im Regen muss man fahren können.“

Führung durch Regenwetter verloren

Doch das Wetter spielte nicht recht mit, halb nass, halb trocken die Piste. Regen- oder Trockenreifen aufziehen, das war die Frage. „Wir haben uns im ersten Rennen für Regenreifen entschieden, die komplett platt gefahren. Ich lag lange vorn, am Ende auf Platz drei.“

Im zweiten Rennen auf noch nasserer Strecke hatte der Ostthüringer etwas Pech bei einer Überrundung, musste außen rum, wischte über den Rasen, fiel zwischenzeitlich auf Rang sechs zurück – und schob sich in den verbleibenden zwei Runden wieder zwei Plätze nach vorn. „Platz drei in der Gesamtwertung ist ein schöner Erfolg“, sagt er. In sechs der acht Saisonrennen startete Justin Hänse von der Pole Position. Noch einen Überraschungsgast konnte Familie Hänse begrüßen. Sponsor Karl Wirz von Amp-TV hatte in Corona-Zeiten eine Begleitpersonenkarte ergattert. Eigentlich wollte der Inhaber einer TV-Produktionsfirma einen Film über den jungen Rennfahrer drehen – doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Start beim Deutschen Langstrecken-Cup

Eingemottet wird die Yamaha auch noch nicht. Justin Hänse bekam eine Anfrage für einen Start beim Deutschen Langstrecken-Cup (DLC) am 17. Oktober in Oschersleben. Als einer von drei Fahrern wird er die Renndistanz von sechs Stunden und bestimmt 250 Kilometern in Angriff nehmen. „Ein wunderbares Training und die Möglichkeit, meine Maschine so richtig kennen zu lernen.“

Noch eine Anmeldung ist raus: Am 12. November möchte er sich in Oschersleben beim Schnupper- und Sichtungstag der IGG und dem Bonovo Action Team in ein Gespann setzen. „Das hat mich schon immer gereizt“, sagt er und weiß um Luca Schmidt, der 15 Kilometer entfernt in Triebes wohnt und als Beifahrer in der Gespannszene für Aufsehen sorgt und den Interessenten zeigen wird, wie es geht.