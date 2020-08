Yannik Naumann verpasst Wildcard

Gera. Beachvolleyball: Die deutsche U 20-Meisterschaft in Gera findet von Freitag an ohne Beteiligung eines Lokalmatadors statt

Bei den deutschen U 19-Meisterschaften in der Kieler Förde hat Yannik Naumann vom Geraer VC am Wochenende gemeinsam mit Julian Müller vom SV Stahl Unterwellenborn einen achtbaren 13. Platz unter 32 Teams belegt. In der Vorrunde belegten die beiden Ostthüringer in ihrem Pool den dritten Rang. Dafür reichte ein 2:1-Erfolg gegen Nicola Kössler/Jannik Koßmann (Berliner TSC).