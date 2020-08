Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Youngster Fiete Lorenz schnappt sich Greizer Pokal

Jonathan Roth sowie Marco und Fiete Lorenz haben das 41. Greizer Einladungsturnier gewonnen. Die Vorjahresfinalisten sorgten durch einen 2:0-Erfolg im Finale dafür, dass der Titel das erste Mal seit dem Jahr 2015 wieder in Thüringen blieb.

Die Erfurter, aufgrund ihrer Leistungsklassenplatzierung an Position drei gesetzt, begannen bereits souverän. Der erst zwölfjährige Fiete Lorenz, der damit der jüngste Turnierteilnehmer aller Zeiten ist, konnte sich mit 6:4, 6:1 gegen Maik Fischer vom SV Schleußig durchsetzen, ehe Marco Lorenz gegen Torsten Nahr vom TC Neuperlach-Kail München durch ein 6:2, 6:3 den Einzug ins Viertelfinale perfekt machte. Hier kam es zum Duell mit den Arnstädtern Michael Schäge und Stephan Roth, die im Vorjahr immerhin den dritten Platz belegen konnten.

Entscheidungsdoppel gegen Arnstadt

Jonathan Roth siegte deutlich mit 6:2 und 6:1, da Marco Lorenz gegen Stephan Roth jedoch mit 2:6 und 4:6 den Kürzeren zog, musste das Entscheidungsdoppel über den Einzug ins Halbfinale entscheiden, in dem letztendlich die Erfurter mit 6:3 und 7:5 die Oberhand behielten.

Auch zwei weitere gesetzte Teams zogen ins Halbfinale ein. Alexander Schällig (VTC Reichenbach), Tom Schinnerling (SV Dresden-Mitte) sowie Tom Zimpel (Chemnitzer TC Küchwald) setzten sich mit jeweils 2:0 Siegen gegen Teams aus Jena und Weimar durch, das Team vom TC Rot-Blau Regensburg bestehend aus dem Vorjahressieger Alexander Fellinger und Marco Beetz zog durch Siege über Teams aus Erfurt und Jena ins Halbfinale ein.

Neu: Vier Bundesländer im Halbfinale

Dies komplettierten nach Siegen über etwas ersatzgeschwächte Teams aus Greiz und Halle/Reichenbach Nico Groß und Levente Egyhazi vom SV Grün-Weiß Waggum. Der Einzug der Niedersachsen ins Halbfinale sorgte für die nächste Turnierpremiere, denn erstmals in der Geschichte des Turniers standen Teams aus vier verschiedenen Bundesländern im Halbfinale.

Hier trafen die Niedersachsen am Sonntagvormittag auf das Thüringer Team. Groß konnte sich gegen Roth zwar im zweiten Durchgang steigern, musste das Match jedoch mit 0:6 und 3:6 abgeben. Egyhazi, der bereits am Vortag beide seiner Matches gewinnen konnte, zeigte auch gegen Marco Lorenz eine starke Leistung und entschied das Spiel im Match-Tie-Break für sich. Durch ein 6:4 und 6:4 setzten sich die Thüringer schließlich durch und zogen ins Halbfinale ein. Hier wartete bereits das an Position eins gesetzte Team aus Sachsen, das überraschend deutlich ihre Regensburger Kontrahenten bezwingen konnte. Schinnerling zeigte gegen Beetz eine nahezu perfekte Leistung, Schällig setzte sich nach umkämpften ersten Durchgang gegen den Vorjahressieger Fellinger schließlich mit 7:5 und 6:2 durch.

Packendes Duell Roth gegen Schällig

Nach 34 gespielten Einzelpartien stand schließlich das Finale an, dass hielt was es versprach. Der an Position 403 der deutschen Rangliste geführte Jonathan Roth, der in der regulären Saison in der Regionalliga für den TC 92 Ruhla aufschlägt, lag gegen den 99 Positionen besser platzierten Schällig schnell mit 5:0 in Führung. Schällig kam jedoch besser ins Spiel und konnte im ersten Durchgang noch den Tie-Break erreichen, in dem sich Roth wieder steigern und den ersten Satz für sich entscheiden konnte.

Auch im zweiten Durchgang lag Roth meist in Führung, Schällig hielt zwar dagegen musste sich dem Thüringer am Ende jedoch mit 6:7 und 4:6 geschlagen geben. Auch im zweiten Einzel zwischen Marco Lorenz und Tom Zimpel ging es lange hin und her. In dem hitzig geführten Match konnte Zimpel zwar zunächst Satz Nummer eins mit 6:3 für sich entscheiden, unterlag seinem deutlich erfahreneren Erfurter Kontrahenten im zweiten Durchgang jedoch mit 6:7.

Im entscheidenden Match-Tie-Break hatte dann erneut Lorenz hauchdünn die Nase vorn und holte durch ein 10:8 das Match und damit den Turniersieg für sein Team. Für Marco Lorenz war es bereits der zweite Turniersieg beim Greizer Teamcup, Turniersieg Nummer eins datiert bereits aus dem Jahr 2005. Nachwuchsspieler Fiete Lorenz und Jonathan Roth konnten den Titel zum ersten Mal erringen.

Erstmals seit dem Jahr 2014 konnten die Greizer Verantwortlichen in diesem Jahr wieder die Höchstteilnehmerzahl von 16 Teams begrüßen, insgesamt schlugen 35 Spieler aus 17 verschiedenen Vereinen in Greiz auf.