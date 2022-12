ZDF-Expertin Anja Mittag irritiert vor Costa-Rica-Spiel: "Nichts zu verlieren"

Doha. Deutschland steht gegen Costa Rica im Kampf um das WM-Achtelfinale stark unter Druck. ZDF-Expertin Anja Mittag sieht das etwas anders.

An diesem Donnerstag steht viel auf dem Spiel für die deutsche Nationalmannschaft. Nach der Auftaktniederlage gegen Japan (1:2) und dem 1:1 gegen Spanien hilft Deutschland im letzten Spiel der Gruppe E nur ein Sieg gegen Costa Rica, um in das Achtelfinale der WM 2022 in Katar einzuziehen und eine weitere Blamage wie bei der WM 2018 in Russland zu vermeiden, als Deutschland als amtierender Weltmeister in der Vorrunde scheiterte.