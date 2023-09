Zeidler bei Ruder-WM auf Medaillenkurs

Belgrad Titelverteidiger Oliver Zeidler steuert bei der Ruder-WM in Belgrad weiter auf Medaillenkurs. Beim souveränen Start-Ziel-Sieg im Viertelfinale festigte der 27-jährige Münchner seinen Ruf als Mitfavorit.

Mit dem Einzug in das Halbfinale kam der zweifache Weltmeister (2019/2022) zudem der direkten Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris näher, die den ersten neun WM-Einern sicher ist. Wie schon beim Vorlauf-Erfolg am Sonntag in der serbischen Hauptstadt kontrollierte Zeidler das Rennen nach Belieben und verwies den Australier Thomas Mackintosh und den Japaner Ryuta Arakawa auf die Plätze zwei und drei.

Auch das Einer-Halbfinale der Frauen findet mit deutscher Beteiligung statt. Zwar musste sich Alexandra Föster der Favoritin Emma Twigg (Neuseeland) und Viktorija Senkute (Litauen) geschlagen geben, blieb als Dritte jedoch im Soll. Anders als das 21 Jahre Rudertalent aus Meschede verabschiedete sich der Frauen-Doppelzweier als Dritter im Hoffnungslauf vorzeitig aus dem Rennen um die direkten Olympiaplätze.