Zeiss unterstützt erneut den Breitensport in der Region

Die Firma Zeiss unterstützt auch in diesem Jahr die Kinder- und Jugendfußballstiftung Jena mit einer Spende von 13.000 Euro. Dies gab Hartmut Beyer (3.v.l.), Gründungsvorstand der Stiftung, während der Nachwuchsehrung bekannt.

Mit der Spende aus dem Carl Zeiss Förderfonds werden die sportliche Weiterentwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie die Durchführung sozialer Projekte ermöglicht. „Wir danken dem Unternehmen Zeiss, das unsere Stiftung bereits zum achten Mal großzügig unterstützt. Dies kommt am Ende der Nachwuchsarbeit in der ganzen Region zugute“, so Hartmut Beyer.

Bei der durchgeführten Nachwuchsehrung wurden Jungen und Mädchen ausgewählt, die im zurückliegenden Jahr sehr gute sportliche und schulische Leistungen erreicht haben und gleichzeitig in ihrem Verein aktiv sind.