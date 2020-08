Nach diesem spektakulären Zweikampf musste Martin Berger (gelb) in der 30. Minute verletzt das Spielfeld verlassen. Die Schleizer besiegten Zeulenroda 4:1

Der letzte Zeulenrodaer Sieg gegen Schleiz ist genau zwei Jahre alt und ging 4:1 in Schleiz an Motor. Im letzten Test vor Saisonbeginn war die Lenßner-Elf weit weg von diesem Resultat und unterscheidet sich vom FSV mittlerweile nun auch in der Spielklasse.