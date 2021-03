Zeulenrodas Manuel Sengewald: „Von der Überraschung sehr überwältigt“

Manuel Sengewald fungiert beim Fußball-Landesklässler Motor Zeulenroda als Sportlicher Leiter. Aus gesundheitlichen Gründen musste der 34-Jährige mit dem Fußball aufhören und widmet sich nun einer Aufgabe im Vorstand.

Sie haben 339 Spiele für Motor bestritten und dabei 58 Tore erzielt. Viele Gegner werden nun aufatmen, wenn Sie erfahren, dass Sie nicht mehr als Aktiver auflaufen, denn vor Ihrer linken Klebe hatten viele Respekt. Welche Aufgaben stehen aktuell an?

Vor über vier Jahren begann ich, neben meiner aktiven Laufbahn als Spieler, die ersten Trainerschritte im Nachwuchsbereich zu gehen. Die damaligen Bambini betreue ich noch heute in den F-Junioren. Die Aufgabe erfüllt mich mit Stolz und es bereitet mir immer eine große Freude, ein Teil der Entwicklung unserer kleinen Motor-Kicker sein zu dürfen. Den eingeschlagenen Weg möchte ich weitergehen und hoffe für die Kinder, dass sie so schnell wie möglich wieder auf den Platz können. Neben der Übungsleiter-Tätigkeit bekleide ich seit Ende 2020 die Position des Sportlichen Leiters. Eine neue Herausforderung, die es von nun an anzupacken gilt. Aufgrund der langjährigen Verbundenheit zum FC Motor habe ich mir in den letzten Monaten einige Gedanken gemacht und viele Gespräche mit dem Vorstand geführt. Dabei sind zahlreiche Ideen entstanden. Wir werden in den kommenden Wochen den Verein neu ausrichten, sodass ich nur ein Puzzle-Teil des Gesamtbildes bin.

Wie kam es zu diesem Entschluss?

Im Dezember 2019 erlitt ich eine neuroimmunologische Erkrankung des zentralen Nervensystems. Die damalige Entzündung des Rückenmarks lässt seitdem keinen Leistungssport zu, sodass ich meinen Verein in einer anderen Funktion unterstützen möchte.

Welches Echo gab es bisher aus dem Verein?

Während meines Aufenthaltes im Uni-Klinikum Jena erhielt ich sehr viele Nachrichten mit Genesungswünschen. Ich kann mich noch sehr genau an den Tag meiner Entlassung erinnern und denke auch oft an diesen Tag zurück. Meine Mannschaft hatte sich kurzerhand mein Trikot mit der Nummer 17 geschnappt und mit meinem Namen bedrucken lassen. Zu Hause angekommen, war ich von dieser Überraschung sehr überwältigt. Ein besonderer Dank gilt dabei meiner Freundin und meinen beiden Kindern, die in dieser schwierigen Zeit immer an meiner Seite standen.

Wie schätzen Sie die Situation um den Fußball und den Verein ein?

In den vergangenen Wochen gab es keinen Stillstand. Die Corona-Pandemie und die Ungewissheit, wie es mit der Saison weitergeht, verunsichert alle. Viele Vereine und Spieler wünschen sich Planungssicherheit, die es aber derzeit nicht gibt. Dennoch können wir in den kommenden Tagen den ein oder anderen Spieler-Zugang erwarten.

Was würden Sie sich für den Verein wünschen?

Ich würde mir wünschen, dass der Verein wieder näher zusammenrückt und als starke Gemeinschaft auftritt. Gerade jetzt sollten wir es als Chance sehen, gestärkt und mit neuen Ideen aus dieser aktuell schwierigen Zeit hervorzugehen.