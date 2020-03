ZFC Meuselwitz bietet Cottbus Paroli

Der ZFC Meuselwitz erkämpfte sich vor 1061 Zuschauern in der Bluechip-Arena ein 1:1 (0:1) gegen den FC Energie Cottbus. Florian Brügmann (16.) hatte die Lausitzer in Führung gebracht. Es war das 16. Saisontor des früheren Jenaers. Nach dem Wechsel gelang Ben-Luca Moritz (55.) der Ausgleich – zu diesem Zeitpunkt ein Tor aus dem Nichts.

„Wir können stolz auf unsere Mannschaft, auf unseren Verein sein“, sagte Trainer Heiko Weber. „Cottbus ist die beste Mannschaft der Liga, spielstärker als Lok Leipzig. Und wir haben in einem, in der zweiten Halbzeit rassigen Spiel einen Punkt erkämpft.“

In der ersten Hälfte standen die Meuselwitzer gut, doch nach vorn ging kaum etwas. „Das stimmt. Cottbus hat das aber auch gut gemacht, sich die zweiten Bälle geholt“, sagte der Meuselwitzer Trainer. Doch die Cottbuser versäumten es, ein zweites Tor zu schießen. Und wieder hatte Weber ein Händchen bei seinen Einwechslungen.

Im Spiel bei Lok Leipzig hatte er Albert aufs Feld geschickt, der prompt zum zwischenzeitlichen 2:2 abstaubte. Gestern brachte der Trainer Becker ins Spiel. Der Winterzugang aus Nordhausen schoss einen Freistoß aus 25 Metern mit viel Zug in den Strafraum. Abwehrspieler Moritz stand goldrichtig und erzielte aus fünf Metern den Ausgleich.

„So ein Tor kannst du nicht trainieren. Das musst du im Blut haben“, sagte der 19-Jährige. Der Ball sei in den Strafraum gesegelt, „wir sind zu dritt gestaffelt eingelaufen, dann ging der Ball bisschen verloren und landete bei mir. Ich weiß gar nicht, mit welchem Körperteil ich das Tor gemacht habe.“ Torchancen für Meuselwitz zuvor – Fehlanzeige.

Doch dann hatten die Gäste zwei große Chancen, das Spiel noch zu kippen. Erst lupfte Trübenbach den Ball übers Tor und dann köpfte Dartsch das Leder an den Pfosten. „Da waren wir zu euphorisch. Das hätte ins Auge gehen können“, sagte Weber. Auf der Gegenseite faustete Aulig den Ball aus dem Eck. Erlbeck hatte den straffen Schuss abgegeben. Durcheinander im Meuselwitzer Strafraum, der Ball landete an der Lattenunterkante.

Es blieb beim 1:1, auch weil Schiedsrichter Jens Klemm aus Gröditz ein Tor der Cottbuser (Brügmann, 85.) wegen Abseitsstellung nicht gab. Die einen sahen die Situation so, die anderen so. „Heute hatten wir auch mal das Glück des Tüchtigen, das uns in manchem Spiel zuvor gefehlt hat“, sagte Heiko Weber. Viel Zeit zum durchpusten bleibt nicht. Am Mittwoch spielt der ZFC im Nachholspiel beim SV Lichtenberg 47.