Seit dem 2:0-Erfolg gegen Energie Cottbus am 23. August gelang den Ostthüringern allerdings kein weiterer dreifacher Punktgewinn mehr (Symbolfoto).

Meuselwitz. ZFC-Fußballer spielen am Freitag in Babelsberg.

ZFC Meuselwitz will den Abwärtstrend beenden

Hochgehandelt und tief gefallen: Noch nach der Vorbereitung auf die Saison in der Fußball-Regionalliga trauten viele dem ZFC Meuselwitz in dieser Spielzeit eine gute Rolle zu. Und es ließ sich auch gut an für das Team von Trainer Koray Gökkurt mit zwei Siegen.