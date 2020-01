Ziegelheims Handballer wollen in Ronneburg Bock umstoßen

Mit einer gut gefüllten Halle rechnet man am Sonnabend bei Handball-Thüringenligist HSV Ronneburg.

Kein Wunder. Zum Derby erwartet man im Hexenkessel Zeitzer Straße den LSV Ziegelheim. „Das sind immer besondere Spiele. Da brauche ich keinen meiner Spieler besonders zu motivieren“, sagt Gastgeber-Trainer Christian Hoppe vor der Begegnung.

Als Tabellenfünfter sind die Ronneburger trotz der jüngsten unglücklichen 22:23-Niederlage bei Spitzenreiter Sonneberg in der Favoritenrolle.

Ziegelheim rangiert auf dem elften Platz und hat bisher gerade einmal fünf Punkte auf der Habenseite verbuchen können. Auch die Statistik spricht für den HSV. Die letzten zehn Aufeinandertreffen gegen Ziegelheim konnten die Ronneburger allesamt für sich entscheiden. Im eigenen Hexenkessel verließ man die Spielfläche nacheinander als 41:39-, 32:26-, 32:24-, 31:27- und 37:31-Gewinnner.

Das letzte Unentschieden datiert vom September 2014, als sich die Blau-Weißen im Jahr des vorhergegangenen Ziegelheimer Oberliga-Abstiegs mit einem 23:23 begnügen mussten. Zuletzt mit leeren Händen kehrten die Ronneburger im April 2011 von einem Spiel gegen den LSV zurück. Die 29:32-Niederlage in Ziegelheim erlebte vom heutigen Kader aber kein Spieler mit.

Dennoch warnt Trainer Christian Hoppe, den Kontrahenten zu unterschätzen. „Dazu haben wir keinen Grund. Im Hinspiel haben wir nur mit einem Tor Unterschied gewonnen. Kevin Günter hat kurz vor Schluss noch einen Siebenmeter gehalten. Das war ein knappes Spiel“, erinnert sich der HSV-Coach, der die Bronzemedaille in der Meisterschaft noch nicht abgeschrieben hat. „Doch dann dürfen wir uns nicht mehr viele Ausrutscher leisten. Wir wollen aber den Druck nicht zu groß werden lassen, denken von Spiel zu Spiel“, sagt Christian Hoppe, der das jüngste 36:36-Unentschieden der Ziegelheimer zu Hause gegen Mühlhausen mit großem Respekt zur Kenntnis genommen hat.

Daran baut auch Steffen Moritz die Ziegelheimer auf. Der Routinier steuerte selbst fünf Treffer zum Punktgewinn bei. „Wir waren vor der Pause schon mit sieben Toren hinten, haben uns aber mit toller Moral wieder herangekämpft. Zehn Minuten vor Schluss schienen wir bei eigener Vier-Tore-Führung sogar auf der Siegerstraße. Am Ende können wir mit dem einen Zähler gut leben“, so Steffen Moritz.

In letzter Sekunde traf Lukas Zverina - in der letzten Saison noch Kreisläufer in Ronneburg - für die Ziegelheimer mit seinem neunten Tor des Tages zum Ausgleich. Dabei mussten die Hausherren auf Andre Heinig verzichten, der gegen Ronneburg wieder zur Verfügung stehen sollte. Die lange Negativbilanz gegen den HSV wurmt auch Steffen Moritz.

„Irgendwann werden wir den Bann brechen. Je eher umso besser. Das Hinspiel hätten wir eigentlich gewinnen müssen, haben uns damals noch die Butter vom Brot nehmen lassen. Vielleicht klappt es diesmal mit einer Revanche“, hofft der Ziegelheimer Altmeister. Los geht es am Sonnabend um 19 Uhr im Ronneburger Hexenkessel.