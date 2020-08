Zorbau-Trainer Kunze über Rot-Weiß Erfurt: „Da spielen auch nur elf Mann“

Erfurt. Gegen den FC Rot-Weiß hat Maik Kunze einst ein Tor geschossen. Nun will er als Zorbauer Trainer gegen die Erfurter punkten.

Maik Kunze hat es seinen Spielern schon vorgemacht. Vor 13 Jahren. Er hat gegen den FC Rot-Weiß Erfurt ein Tor geschossen. Inzwischen steht der 43-Jährige als Trainer an der Seitenlinie. Mit dem SV Blau-Weiß Zorbau will er nun am Sonntag im Oberliga-Heimspiel gegen den Regionalliga-Absteiger nach zwei sieg- und torlosen Partien etwas Zählbares verbuchen. „Erfurt hat einen großen Namen. Aber die spielen auch nur mit elf Mann“, sagt Kunze.