Zu Fuß statt auf dem Motorrad nach Oberböhmsdorf

Als Harald Keller 1981 während der zweiten Runde des 50-ccm -Lizenzrennens in der Waldkurve ausfiel, hatte der Sachse nicht sonderlich viel Zeit, sich darüber zu ärgern. Harald Keller war, wie viele seiner damaligen Rennfahrerkollegen, ein Doppelstarter.

Der nächste Lauf, für den er sich qualifiziert hatte, stand bereits anderthalb Stunden später auf dem Programm. „Mein größtes Problem war die Zeit. Damals war es nicht üblich, dass der Lumpensammler nach jedem einzelnen Rennen die gestrandeten Piloten mit ihren Motorrädern auflas. Also musste ich, wenn ich am Rennen bis 125 ccm teilnehmen wollte, selbst aktiv werden“, erinnert sich Harald Keller auch fast vierzig Jahre später genau daran. „Ich habe mir einen Streckenposten geschnappt und mich bei ihm nach dem kürzesten Weg nach Oberböhmsdorf erkundigt.“

Der sollte über einen nur schwer zugänglichen Feldweg führen. „Es war keine sonderlich angenehme Aufgabe, bei hochsommerlichen Temperaturen ein defektes Motorrad in einer dicken Ledermontur, die alles andere als atmungsaktiv war, dort entlang schieben zu müssen. Immerhin, meine Odyssee durch die Flora und Fauna sollte direkt vor der Kirche im Dorf ein Ende finden. Das sorgte im motorsportgewöhnten Ort für einiges an Aufsehen, denn bis dorthin verirrten sich bislang wohl nur die wenigsten Rennfahrer.“ Obwohl er völlig erschöpft war, konnte sich Harald Keller gerade noch rechtzeitig auf sein zweites Motorrad schwingen. Weit sollte er auch diesmal nicht kommen. In Runde vier musste der Sachse den nächsten Ausfall verkraften. „Ärgerlich, aber nicht ungewöhnlich für damalige Verhältnisse. Was hat man nicht alles für Strapazen für seinen Sport auf sich genommen?“

Und noch eine bemerkenswerte Anekdote aus dem Umfeld des Dreieckrennens ist bei Harald Keller aus seiner aktiven Zeit hängengeblieben. „Wildes Grillen war damals im Fahrerlager strengstens verboten. Permanent wurde patrouilliert und die Einhaltung penibel kontrolliert. Am alten Eingang zum Fahrerlager wurden eigens dafür Flächen zur Verfügung gestellt. Da stand dann am Abend ein Grill neben dem anderen. Wurde jemand ertappt, der vor seinem Zelt den Rost angeschmissen hatte, waren sofort 20 Mark Strafgeld fällig.“

Ein zweites Mal erwischt zu werden, riskierte laut Keller keiner. Denn dann wurde der betroffene Pilot rigoros mit einem Startverbot belegt. „Dabei war es dann völlig egal ob der Fahrer, ein Teammitglied oder sonst wer den Grill angezündet hatte. Großartig diskutieren brauchte man damals nicht. Da war man knallhart.“