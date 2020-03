Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zu viel Regen - Wacker-Spiel fällt aus

Nordhausen. Der Dauerregen in Nordthüringen macht die Austragung des Regionalliga-Punktspiels von Wacker Nordhausen gegen Hertha BSC II am heutigen Freitagabend unmöglich. Am Morgen wurde die Partie nach einer Platzbesichtigung abgesagt. Es ist schon die vierte Partie, die die Nordhäuser nun nachholen müssen. Nächster Versuch: In Bischofswerda soll am kommenden Mittwoch (16 Uhr) das im Abstiegskampf wichtige Spiel bei den Sachsen nachgeholt werden. Offen sind dann noch die ausgefallenen Partien gegen Babelsberg (17. März), bei Altglienicke (1. April) und gegen Hertha II (Termin offen).

Wacker-Trainer Tino Berbig wollte gegen die torgefährlichen Berliner nicht erneut auf den ungeliebten Kunstrasen ausweichen, wo bei schlechtem Wetter für die Fans zudem keine Überdachung vorhanden ist.

Positive Nachrichten für die Mannschaft und Fans gab es derweil aus dem Präsidium. Wacker hat für die Teilnahme am Spielbetrieb der Regionalliga Nordost Saison 2020/21 sowie für die Oberliga die erforderlichen Zulassungsunterlagen fristgerecht beim Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) in Berlin eingereicht. Das Präsidium des NOFV wird am 26. Juni 2020 über die Zulassung entscheiden.