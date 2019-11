Als Landesklasse-Aufsteiger hat der 1. FC Greiz eine ordentliche erste Halbserie gespielt. „Ich bin zufrieden. Wir haben 18 Punkte geholt - 21 wären optimal gewesen, aber da hätten wir in Blankenhain gewinnen müssen“, so Trainer Martin Donath.

Dem 37-jährigen Coach liegt die 0:1-Niederlage zum Hinrundenabschluss beim bis dahin punktlosen Schlusslicht FSV Grün-Weiß Blankenhain noch schwer im Magen. „Das schlechte Wetter, der tiefe Untergrund, ein sehr robuster Gegner, dessen überharte Gangart vom Schiedsrichter nur ungenügend unterbunden wurde - es gab viele Gründe, weshalb es dort nicht nach unseren Wünschen gelaufen ist. Wir haben uns kaum Chancen erspielt, aber selbst einen Fehler gemacht, den Blankenhain bestraft hat. Bei gefühlt 70 oder 80 Prozent Ballbesitz ist ein 0:1 besonders bitter“, so Martin Donath.

Mit einer gewissen Euphorie waren die Tempelwälder in die Saison gestartet. Gegen die stark besetzten Kahlaer erkämpfte man sich daheim ein 3:3-Unentschieden, siegte bei der Jenaer Schott-Reserve mit 4:3 und gab zu Hause Mitaufsteiger Kaulsdorf mit 4:1 das Nachsehen. Sieben Punkte aus den ersten drei Partien waren eine beeindruckende Bilanz.

Herausragend bis dahin James-Kevin Nahr. Der 19-jährige gebürtige Greizer war beim FC Carl Zeiss Jena fußballerisch ausgebildet worden und vor der Saison über den Umweg eines luxemburgische Zweitligisten ins Vogtland zurückgekehrt. Mit zehn Treffern war er gemeinsam mit Philipp Gneupel der erfolgreichste Greizer Torschütze der Hinrunde, wechselt nun in der Winterpause zum NOFV-Oberligisten VFC Plauen.

„Sportlich ist das ein schwerer Verlust“, weiß der FC-Trainer, der an die anderen Kicker appelliert, in der Rückrunde noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Von der späten 2:3-Niederlage beim SV Moßbach ließ sich die Donath-Elf nicht beeindrucken, schlug anschließend die da noch indisponierte SG Bad Lobenstein mit 4:1 und erkämpfte sich auch beim FSV Schleiz, einem der Staffelfavoriten, ein viel beachtetes 3:3-Remis. „Aus vier Chancen haben wir drei Tore gemacht. Das war genial, einer der Höhepunkt der ersten Halbserie“, so Martin Donath, dessen Team auch im Kreisderby gegen die SG Motor Zeulenroda vor 160 Zuschauern auf dem Tempelwald-Kunstrasen mit 3:1 die Oberhand behielt. „Das war ein mehr als verdienter Sieg, vor allem wenn man bedenkt, wie viele junge Spieler wir in unseren Reihen haben, die oft selbst bei den A-Junioren nur Kreisoberliga gespielt haben. Wir setzen auch in Zukunft auf den eigenen Nachwuchs, sind finanziell nicht auf Rosen gebettet. Bei uns kann man kein Geld verdienen. Das macht die Sache mit auswärtigen Neuzugängen wesentlich schwieriger“, erzählt der Greizer Trainer.

Der Oktober verlief dann nicht ganz so erfolgreich, wenngleich man auswärts dem SV Jena-Zwätzen nach zweimaliger Führung ein 2:2 abtrotzte. Nach zwei deutlichen Niederlagen gegen Neustadt (0:6) und Saalfeld (1:3) behauptete sich der 1. FC Greiz in Teichel mit 1:0, bevor gegen Stadtroda (1:2) und in Blankenhain noch zweimal knapp verloren wurde. Am Saisonziel wird man nichts verändern. „Es geht um den Klassenerhalt. Es ist wahnsinnig eng, die Liga enorm ausgeglichen. Viel wird vom Rückrundenstart in Kahla und daheim gegen Schott II abhängen. Diese Spiele geben die Richtung vor“, sagt Martin Donath, der mit seinen Kickern auch in die vermeintlichen Winterpause aktiv sein wird.

Für die Thüringer Futsal-Landesmeisterschaft hat der Landesklassist gemeldet und trifft in der Vorrundengruppe 2 am 18. Januar in Bad Berka neben Gastgeber FC Einheit Bad Berka auch auf die BSG Chemie Kahla, den SV Jena-Lobeda, den SSV 1983 Großenstein und die SG Thalbürgel.