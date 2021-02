Kahla. Am 13. Juni 2015 ging es für den SV 1910 Kahla um den Aufstieg in die Landesklasse. Am letzten Spieltag der Saison gastiert Tabellenführer FC Thüringen Jena in Kahla, der zwei Punkte Vorsprung hatte und sich schon als Meister wähnte.

Dieser Sonnabend im Juni 2015 hat ganz sicher seinen Platz in der Chronik des Kahlaer Fußballs gefunden. Es war der 13. Juni-Tag, an dem Kahlas Kicker wieder zurückkehrten in den Landesfußballs. Zu den Protagonisten gehörte Enrico Köcher. Er bildete mit Michael Sportleder das Trainerduo bei den Fußballern des SV 1910 Kahla.

„Ich hatte als aktiver Spieler in Neustadt einige tolle Momente. Doch der Aufstieg mit Kahla in die Landesklasse gehörte zu den schönsten“, sagte Köcher.

Dabei war die Ausgangssituation vor dem letzten Spiel der Kreisoberliga-Saison 2014/15 gegen den FC Thüringen Jena nicht die beste. Die Jenaer reisten als Tabellenführer an – und mit zwei Punkten Vorsprung. Ein Remis hätte den Gästen zum Aufstieg gereicht. Die Kahlaer waren indes zum Siegen verdammt.

Das Zuschauerinteresse war riesig. Offiziell wurden 835 Besucher gezählt, „für mich waren es gefühlt 1800“, sagte Köcher.

Der damalige Trainer der Kahlaer Mannschaft hatte vor dem Anpfiff ein gutes Gefühl. „Wir hatten das Hinspiel schon 1:0 gewonnen. Und dann waren sich die Jenaer nach den Ergebnissen am vorletzten Spieltag wohl zu sicher. Auf Facebook feierten sie unser Unentschieden am vorletzten Spieltag in Ranis. Ich bin überzeugt, dass dieser Eintrag unsere Spieler zusätzlich motiviert hat. Wir brauchten in der Woche vor dem Spiel gar nicht mehr so viel zu sagen.“

Nach 20 gespielten Minuten jubelten die meisten der knapp 850 Zuschauer. Mario Nagel nutzte einen ruhenden Ball. Aus 25 Metern schoss er aufs Tor. „Normalerweise ist das keine Entfernung für einen direkten Torschuss. Doch Max Nagel hatte die Überzeugung - und er wurde belohnt“, sagte Köcher über die entscheidende Szene der 90 Minuten.

Dass der Ball den Weg ins Tor fand, lag auch daran, dass ein Jenaer in der Freistoßmauer hochsprang. Der Ball wurde damit unerreichbar für Jenas Torwart Christoph Haase.

Beim hauchdünnen 1:0 blieb es dann auch. Ende der zweiten Halbzeit gingen den Kahlaern die Kräfte aus. Das laufintensive Spiel machte sich bemerkbar. „Was die Jungs in dieser Phase geleistet hatten, war vom Feinsten. Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Die Jenaer hatten die besseren Einzelspieler. Unser Trumpf war die mannschaftliche Geschlossenheit.“

Als der Schiri abpfiff, war Köchers erster Weg zu seiner Frau. „Sie musste viel zurückstecken. Dann habe ich mich bei meinem Ex-Trainer Klaus Krause bedankt.“

Noch heute in der Landesklasse

Wenig später ging auch für ihn die Party auf dem Platz los. „Ich hatte plötzlich eine Zigarre im Mund, obwohl ich zweieinhalb Jahre davor mit dem Rauchen aufgehört hatte. Das Opfer musste ich aber bringen.“ Unter den Jubelnden waren auch die Spieler und Trainer der zweiten Mannschaft. Die hatten schon den Staffelsieg in der Kreisliga sicher. Um selbst aufsteigen zu können, waren sie vom Aufstieg der ersten Mannschaft abhängig. Das klappte.

Die Kahlaer spielen auch heute noch in der Landesklasse, mittlerweile als BSG Chemie Kahla.