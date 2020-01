Mariama Jamanka zurück im Angriffsmodus

Das Traum-Duo ist zurück. Vor dem Heimweltcup in Winterberg stehen die Oberhofer Bobpilotin Mariama Jamanka und Anschieberin Annika Drazek am Samstag endlich wieder gemeinsam am Start. So wie bei Olympia und der Weltmeisterschaft, als die Thüringer Mannschaft des Jahres die Konkurrenz aus aller Welt mit ihren Siegfahrten verblüffte.

In diesem Winter gab es für Jamanka zum Auftakt erst mal einen Fehlstart. Platz vier und fünf in Lake Placid – nur als drittbestes deutsches Team – da hat die Olympiasiegerin andere Ansprüche. „Es lief nicht rund. Das hatten wir uns anders vorgestellt. Aber das ist keine Katastrophe. Schließlich war ich vor einem Jahr in Lake Placid auch nur Vierte“, sagte die 29 Jahre alte gebürtige Berlinerin nach dem Training auf der Bahn an der Kappe. In Übersee hatte Jamanka auf der „Knochenbrecherpiste“ im Staat New York ungewohnte Fahrfehler gemacht. Auch lief der Schlitten zu Beginn nicht.

„Wir haben herausgelesen, woran es lag und viel gelernt für die WM 2021 in Lake Placid“, sagt die beste Pilotin der vergangenen beiden Jahre. Doch erst einmal will Jamanka ihren WM-Titel Ende Februar in Altenberg verteidigen. „Ich werde nie sagen, jetzt werden wir wieder Weltmeister. Aber wir werden mit um den Titel kämpfen“, so Jamanka, die in Winterberg wieder in den Angriffsmodus umschalten will.

„Jetzt geht die Saison richtig los“, sagt Jamanka und schaut ihre Bremserin an. Annika Drazek, Ex-Sprinterin aus Gladbeck, musste wieder einmal auf den Saisonstart wegen Verletzung verzichten. „Die Knieschmerzen waren so stark, dass ich nichts machen konnte“, erklärte die beste Anschieberin der Welt. Nach komplexen Behandlungen kann Drazek seit drei Wochen wieder schmerzfrei trainieren. Die Tests waren in Ordnung. Jamanka hat mit ihr wieder wichtigen Rückenwind.

Weltcup in Winterberg, Zweierbob Damen, Samstag, 10 Uhr.