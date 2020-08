Zuschauer in Hallen sollen bald wieder erlaubt sein

Erfurt. Ab 31. August soll eine neue Infektionsschutzverordnung gelten, nach der in einem Stufenplan wieder Zuschauer in Hallen zugelassen würden.

„Vorsichtig optimistisch“, wie es Maik Schenk nennt, hat Handball-Bundesligist THC die Ankündigung des Sportministeriums aufgenommen, dass ab September auch in Hallen Zuschauer erlaubt sein sollen.

„Wir warten gespannt ab, was die neue Verordnung bringt“, sagte der THC-Geschäftsführer in der Erwartung belastbarer Fakten.

In gut zwei Wochen steht bei Ketsch das erste Saisonspiel an. Zahlen, in welchem Umfang die Ränge besetzt werden können, ließ das Ministerium offen. Es führte an, dass ab 31. August eine neue Infektionsschutzverordnung gelten solle, nach der in einem Stufenplan wieder Zuschauer in Hallen zugelassen würden.

