Zverev scheidet im Halbfinale von Peking gegen Medwedew aus

Peking Alexander Zverev hat sein drittes Endspiel in diesem Jahr verpasst. Im hochklassigen Halbfinale von Peking musste sich der Tennis-Olympiasieger dem russischen Weltranglisten-Dritten Daniil Medwedew 4:6, 3:6 geschlagen geben.

Alexander Zverev hat sein drittes Endspiel in diesem Jahr verpasst. Im hochklassigen Halbfinale von Peking musste sich der Tennis-Olympiasieger dem russischen Weltranglisten-Dritten Daniil Medwedew 4:6, 3:6 geschlagen geben.

Die deutsche Nummer eins schaffte es nicht, dem Kontrahenten einmal den Aufschlag abzunehmen und kassierte selbst in beiden Sätzen jeweils ein entscheidendes Break. Nach zuvor sieben Siegen in Serie endete damit in 85 Minuten Zverevs Erfolgsserie in China.

In der vergangenen Woche hatte der 26 Jahre alte Hamburger in Chengdu seinen 21. ATP-Titel gefeiert. Weiter geht es für ihn direkt beim Masters-1000-Turnier in Shanghai.