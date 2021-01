Zwätzen-Coach Daniel Sander: Keine Nudeln mehr, dafür Low-Carb und Sport

Jena Der Trainer des SV Jena-Zwätzen ist skeptisch, ob die Saison in der Landesklasse noch fortgesetzt werden kann. Außerdem hat er 18 Kilogramm abgenommen und will perspektivisch nur noch einen zweistelligen Betrag auf die Waage bringen.

Daniel Sander zeigt sich skeptisch. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Saison beendet wird. Machen kann man das natürlich, doch vielleicht wäre es intelligenter, wenn man im August einfach neu anfängt. Auf die zwei Monate kommt es dann auch nicht mehr an“, sagt der Trainer des SV Jena-Zwätzen, der mit seinen Fußballern in der Landesklasse beheimatet ist. Der Play-off-Variante, die derzeit im Fußball-Äther herumgeistert und als mögliche Option für die noch ausstehende Saison gehandelt wird, kann er indes etwas abgewinnen. „Das wäre mal was anderes und wohl auch sehr spannend“, sagt der Coach, der jedoch auch bei dieser Variante so seine Zweifel hat, ob sie zeitlich umsetzbar wäre.

Wer nun dieser Tage Daniel Sander im Jenaer Stadtbild begegnet, wird feststellen, dass sich seine Erscheinung etwas verändert hat: Er hat abgenommen – und zwar 18 Kilogramm. „Es war dringend notwendig, dass ich damit anfange“, sagt der 34-jährige Personaldisponent. Vor seiner Umbesinnung betrug sein Gewicht bei einer Körpergröße von 1,80 m 125 Kilogramm. Bei einer Routine-Untersuchung im Juni 2020 sei ihm bewusst geworden, dass er etwas ändern müsse. „Die Blutwerte waren alle in Ordnung, doch man gab mir zu verstehen, dass das auf Dauer nicht so bleiben wird.“

Der Zwätzen-Coach zog aus diesen mahnenden Worten die Konsequenzen und änderte seinen Lebenswandel. Bis zum 2. Lockdown Anfang November spielte er dreimal in der Woche wieder selbst Fußball. In der Halle in ­­­­­Bürgel frönte er zusammen mit seinem Kumpel Marcus Dörfer, Trainer der BSG Wismut Gera, dem runden Leder. Darüber hinaus spielte er noch in einer Freizeitmannschaft in Weimar. „Ich bin kein Läufer-Typ und beim Radfahren muss man mindestens 60 Kilometer fahren, um abzunehmen. Da blieb nur noch Fußball.“

Doch Sport ist bekanntlich nur eine Seite der Gewichtsreduzierungs-Medaille, die andere ist die Ernährung. „Ich habe sie komplett umgestellt. Ich vermeide Kohlenhydrate und ernähre mich jetzt Low-Carb“, sagt Sander. Vor seiner Umstellung habe er eine ausgesprochene Vorliebe für Nudeln jeglicher Art besessen, berichtet der Zwätzen-Coach mit einem Augenzwinkern, der in Sachen Gewicht ein klares Ziel anstrebt: „Irgendwann soll die Waage wieder einen zweistelligen Betrag anzeigen.“