Zwätzen zündet nach der Pause den Turbo gegen Moßbach

Jena-Zwätzen. Zur Halbzeit glaubte kein Moßbacher an den deutlichen Spielausgang von 1:5 (1:1) in der Fußball-Landesklasse gegen Jena-Zwätzen.

Zwölf Jahre ist es her, dass der SV Moßbach an gleicher Stelle den damaligen Aufsteiger Zwätzen mit 5:1 in die Kabinen schickte. Doch dass auch die Gastgeber einen solchen Kantersieg können, demonstrierten sie am Samstag an der Brückenstraße. Dabei sah es bis zur 45. Minute überhaupt nicht so aus, hatten doch die Gäste aus Moßbach bereits kurz nach Anpfiff zum 1:0 eingenetzt.