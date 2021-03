Zwei Basketball-Löwen freuen sich trotz Niederlage

Zwei Youngster der Basketball-Löwen Erfurt hatten vor dem Heimspiel ihres Teams am Mittwochabend in der Pro B Süd gegen die Dresden Titans großen Grund zur Freude: Der 17-jährigen Fidelius Kraus aus dem Nachwuchs des Löwen-Kooperationspartners BiG Gotha ist für die deutsche U18-Nationalmannschaft nominiert worden, der 18-jährige Miles Osei wurde für die U23-Nationalmannschaft im 3x3-Basketball nominiert und zählt somit zum deutschen Perspektivkader für Olympia.

Kraus sammelt in der laufenden Saison als Ersatz-Spielmacher in der Profimannschaft der Löwen Erfahrung und steht durchschnittlich 13 Minuten pro Partie auf dem Spielfeld. Der gebürtige Bielefelder Osei spielte zwei Jahre im Nachwuchsprogramm des Bundesligisten Brose Bamberg und wechselte nach dem Abitur im vergangenen Sommer nach Erfurt. Mit durchschnittlich 30 Minuten pro Partie steht er in der laufenden Saison deutschlandweit länger auf dem Spielfeld als jeder andere Spieler seines Jahrgangs 2002.

Ein weiterer Grund zur Freude kam indes nicht dazu: Die Löwen verloren das Heimspiel gegen Aufstiegsaspirant Dresden mit 66:75 (27:42). Dabei lagen sie nach schwachem zweitem Viertel, das sie mit 11:23 verloren, schon deutlich zurück. Doch sie zeigten Moral, drehten im dritten Viertel den Spieß um, gewannen dieses mit 26:12 und gingen zu Beginn des Schlussabschnitts sogar in Führung (60:58, 34.). Doch dann blieben die Erfurter, bei denen Osei mit 14 Punkten Topscorer war, über vier Minuten ohne Punkte und Dresden zog entscheidend davon.