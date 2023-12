Zwei taumelnde Skisprung-Nationen: Wenn ein Kombinierer den Spezialspringern helfen soll

Der norwegische Gesamtweltcupsieger Halvor Egner Granerud sucht in dieser Saison noch nach seiner Bestform.

Das war ein klassischer Griff ins Klo. Pawel Wasek wollte beim Skisprung-Weltcup in Lillehammer vor seinem Einsatz noch schnell ein menschliches Bedürfnis erledigen und stellte seinen Rucksack vor der Toilette ab. Als er ein paar Augenblicke später zurückkam, war das Gepäckstück verschwunden.

„Jemand vom Personal entschied, dass der Rucksack nach unten geschickt werden sollte, da niemand bei ihm war. Ich bin schnell zum Aufzug, habe es aber nicht geschafft, ihn wiederzubekommen“, sagte der Unglücksrabe im Eurosport-Interview. Irgendwann bekam der Pole sein Gepäck zurück, aber da war sein Startfenster verstrichen – und er von der Jury disqualifiziert.

Wojciech Fortuna begründete einst polnische Tradition

Jene Begebenheit ist bezeichnend für die augenblicklichen Leistungen der polnischen Skispringer, die lange Zeit die Schanzen dieser Welt dominierten. Im Nachbarland werden die Adler der Lüfte nicht erst seit den Triumphen von Adam Malysz als Volkshelden verehrt. Die Tradition begründete schon Wojciech Fortuna mit seinem Olympiasieg bei den Winterspielen 1972 in Sapporo.

Vor diesem Hintergrund ist zu verstehen, wie sehr den Polen um deren österreichischen Trainer Thomas Thurnbichler nun der Saison(fehl)start schmerzen muss, der nur so bezeichnet werden kann: als Griff ins Klo. Es klang ziemlich verzweifelt, als sich Olympiasieger Kamil Stoch nach dem schwachen Auftakt ans polnische Volk wandte: „An dieser Stelle bitte ich die Fans, geduldig zu sein und an uns zu glauben.“

Olympiasieger Stoch nimmt sich Auszeit

Die bescheidene Bilanz: Nach inzwischen sechs Wettbewerben kein einziger Podestplatz, Rang elf für Piotr Zyla am Wochenende beim ersten Springen von Klingenthal ist das bislang beste Resultat. Stoch, der nach enttäuschenden Plätzen 28, 37 und 43 und der missratenen Qualifikation in Ruka mit Rang 51 nun in Klingenthal gar nicht antrat, versuchte bereits, die Gründe für die sportliche Krise der sonst erfolgsverwöhnten Polen zu benennen: „Es gab zu viele Veränderungen, es wurde zu viel kombiniert und es gab keine Stabilität für mich.“

Wenn man allerdings nach Norwegen schaut, erscheinen die Probleme der Polen als marginal. In der Wintersportnation Nummer eins wird gleich eine ganze Sportart hinterfragt. Hier werden weder eine vielleicht falsche Vorbereitung, Dissonanzen zwischen Sportlern und Trainern oder Materialprobleme diskutiert. In Norwegen geht’s ans Eingemachte. Nach dem Ausstieg des Unternehmens Norengros als Großsponsor des Verbandes wird das Skispringen hier wegen finanzieller Probleme in seinen Grundfesten erschüttert.

Norwegen sucht neuen Hauptsponsor

Das Defizit der Skispringer soll für 2023 - trotz aller Erfolge von Gesamtweltcupsieger Halvor Egner Granerud – etwa eine Million Euro betragen. Aus Kostengründen, so wird sogar gemutmaßt, könnten die Norweger den einen oder anderen Weltcup demnächst auslassen. Cheftrainer Alexander Stöckl forderte den Verband auf, einen neuen Hauptsponsor zu suchen. Inzwischen wird gar über eine Abspaltung der Skispringer vom Verband diskutiert.

Längst haben sich die leeren Kassen auch aufs Sportliche niedergeschlagen. Granerud, der Überflieger des vergangenen Jahres, ist bislang über einen zehnten Platz als bestes Saisonergebnis nicht hinausgekommen. Nun wird im Verband bereits untereinander gestichelt. Jörgen Graabak, der viermaliger Olympiasieger in der Nordischen Kombination, empfahl, man solle doch Jarl-Magnus Riiber als Dominator der Winterzweikämpfer bei den Spezialspringern starten lassen.