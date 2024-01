Zwei Unzufriedene beim SV Schott Jena

Jena Ein Unzufriedener hat die Glaswerker verlassen, der andere haderte anderorts und steht nunmehr in den Diensten des Thüringenligisten.

Wenn Fußballspieler mit ihrer aktuellen Situation nicht zufrieden sind, dann suchen sie nach einer neuen Herausforderung, nach einer sportlichen Veränderung.

Davon betroffen ist nun auch Thüringenligist SV Schott Jena: Der eine Unzufriedene stand in den Diensten der Glaswerker und hat sich jetzt dem Oberligisten FC Einheit Rudolstadt angeschlossen. Die Rede ist von Torwart Maurice Geenen (23). Nach einem halben Jahr bei den Schottianern zieht es Geenen nunmehr gen Rudolstadt.

„Die Verantwortlichen aus Rudolstadt waren bereits im Dezember bei uns und haben den Wunsch geäußert, Sportfreund Geenen zu verpflichten“, sagte Schott-Trainer Christian Kummer.

Der Wechsel ist längst in trockenen Tüchern. Kummer bedauerte jedoch Geenens Schritt. „Er war mit seiner Rolle unzufrieden, halt nicht die Nummer eins zu sein“, sagte Kummer. Beim SV Schott Jena ist Alexander Glaser dank seiner überzeugenden Leistungen auf der Torhüter-Position gesetzt.

Vor dem Start in die Rückrunden-Vorbereitung müssen die Verantwortlichen aus Jena mit Justin Pfeil und Maximilian Zeller, die nominell beide zum Kader der zweiten Mannschaft in der Landesklasse gehören, Gespräche führen, um eine neue Nummer zwei hinter Glaser zu finden.

Der andere Kicker wiederum, der nicht zufrieden war mit dem Saisonverlauf, ist Florian Nieswandt aus den Reihen des Oberligisten SV Arnstadt 09 - er ist ab sofort spielberichtigt für die Jenaer. In der vergangenen Saison stand er noch in den Diensten des damaligen Schott-Ligakonkurrenten Eintracht Eisenberg.

„Flo hat in Arnstadt nur drei Spiele absolviert. Seine Erwartungshaltung war sicher eine andere. Wir freuen uns, dass er jetzt für uns aufläuft“, sagte Kummer.

Nieswandt ist Stürmer. Der Novize soll die Offensiv-Probleme der Schottianer im Liga-Alltag lösen. Vor allem in der Fremde gab es wenige Jubel-Szenen nach eigenen Torerfolgen. In den sechs Partien trafen die Schott-Spieler nur sechsmal ins gegnerische Tor. „Wir hatten in der Hinrunde einige Spieler, die eigentlich im Mittelfeld spielen, als Stürmer ausprobiert. So richtig hat das aber nicht geklappt. Flo soll sich im gegnerischen Strafraum aufhalten und wird hoffentlich die Chancen verwerten“, sagte Kummer.

Zu einem Hoffnungsträger wird auch Luca Steffen Klauser: Der 23-Jährige, der in der Spielzeit 2022/23 zusammen mit Magnus Frese in der zweiten Mannschaft das Sturm-Duo bildete, könnte im März oder April eine Alternative für den Angriff des SV Schott Jena sein. Hinter Klauser liegt nach einem schier nicht enden wollenden Ärzte-Marathon eine Schulter-Operation.