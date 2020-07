Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Zugänge für Bad Frankenhausen

Nach dem Transfer von Carsten Kammlott verstärkt sich Fußball-Verbandsligist SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen weiter. Mit Gino Lovece (22) bekommt das Trainerteam Beer/Raiber neben einem jungen, schnellen Angreifer auch ein wenig italienische Luft in die Kurstadt. Zudem wurde mit Robin Schmidt (22) ein junger engagierten Keeper gewonnen werden.

Begonnen hat Gino Lovece beim SV Lindenau. Dort entwickelte er neben der Lust am Fußball auch eine Leidenschaft für die Kampfsportart MMA. Dieser widmete er sich vier Jahre, bevor es für ihn in der B-Jugend bei Motor Gohlis weiterging. Nach einem Jahr in der A-Jugend vom KSC Leipzig schaffte er direkt den Sprung in die Herrenmannschaft. Beim KSC, in der Stadtliga Leipzig beheimatet, erlitt Lovece in seinem letzten Testspiel im Jahr 2019 einen Kreuzband-/Meniskusriss, sodass er eine längere Pause einlegte.

Gino Lovece Foto: Julia Ritter

Nun soll es für den jungen Angreifer in der Thüringenliga weitergehen. Von der Truppe konnte sich Gino Lovece bereits im letzten Winter ein Bild machen, als er vom Seitenrand einen Sieg gegen die SpVgg Geratal bejubeln durfte. Der Kontakt entstand über Kevin Weber, welcher gemeinsam mit Gino Sportlehramt studiert.

„Gino ist wahnsinnig fit. Unsere Physiotherapeuten haben sich einen ersten Eindruck von ihm verschafft und nur Gutes über ihn vermeldet. Auch in seiner ersten Trainingseinheit machte er eine gute Figur“, freut sich Vereinspräsident Achim Ritter, „Wenn er im Spiel so schnell ist wie wir das erwarten, dann kann er uns direkt weiterhelfen. Wir freuen uns auf die Saison mit ihm, die Jungs sind begeistert.“

Lovece selbst freut sich ebenso über seine neue Aufgabe in Bad Frankenhausen: „Es fühlt sich gut an nach so langer Verletzungspause endlich wieder auf dem Platz zu stehen. Ich freue mich riesig auf die neue Saison und hoffe, dass wir geilen Fußball spielen werden.“

Mit Artern abgestiegen

Torhüter Robin Schmidt wechselt von seinem Heimatverein, dem FC ZWK Nebra, in die Kurstadt. Von diesem wechselte er 2018 zum Aufsteiger VfB Artern. Er absolvierte dort 16 Partien in der Landesklasse und musste am Ende trotzdem den direkten Wiederabstieg mit antreten. Nach einem Jahr Kreisoberliga verschlug es ihn dann endgültig zurück nach Nerba, bis der Anruf aus Bad Frankenhausen kam.

Torwart Robin Schmidt Foto: Julia Ritter

„Wir waren schon lange auf der Suche nach einem guten Keeper.“, sagt Achim Ritter, „Wir haben mit Tobias Tiffert und Clemens Hochfeld zwei sehr gute Männer an Bord, das reicht aber nicht für zwei Mannschaften“, begründet der Vereinschef, „In der Verbandsliga ist uns das gerade in den ersten Spielen sehr auf die Füße gefallen, als Tiffert verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stand. Mit Robin holen wir neben ein wenig Quantität auch sehr viel Qualität ins Team. Ich bin mir sicher, er ist heiß darauf unser Tor zu verteidigen. Er ist jung, sehr engagiert und ehrgeizig, das ist eine gute Mischung um erfolgreich zu sein“, sagt Ritter.

Den 22-Jährigen selbst hat vor allem die Herausforderung Thüringenliga gereizt: „Ich möchte die Mannschaft mit möglichst vielen Paraden unterstützen. Das ist eine junge Mannschaft und wir haben Potenzial. Gemeinsam, als Team, können wir zeigen, dass wir mehr drauf haben. Das fängt beim Keeper an und hört beim Stürmer auf. Ich freue mich auf die neue Saison.“