Sportlergala des Weimarer Landes ausverkauft

Zahlreiche Preise werden am Freitagabend auf der Sportlergala des Weimarer Landes verliehen. Sie wird jährlich vom Kreissportbund Weimarer Land sowie vom Kreis ausgerichtet. Insgesamt soll es 14 Ehrungen geben, die von der Kür des Sportlers des Jahres über Einzel- und Mannschaftspreise bis zur Vergabe des Integrationspreises und des Sonderpreises der Thüringer Allgemeine reichen, kündigte der Vorsitzende des Kreissportbundes, Hans-Jürgen Häfner, an.

Mehr als 300 Gäste werden in der Stadthalle Apolda erwartet, die Eintrittskarten seien so gut wie alle verkauft. An der Abendkasse jedenfalls gibt es keine mehr, versichert Häfner.

Die traditionellen Ehrungen werden durch ein Bühnenprogramm gerahmt, zu dem Kindergartenkinder ebenso beitragen werden wie zum Beispiel auch die „Toledos“ aus Jena, die Weimarer Kunstturner vom „Circus Gaudimus“. Auch eine Tombola wird wieder organisiert.

Im Gespräch mit unserer Zeitung betonte Häfner, dass es bei der Sportlergala auch maßgeblich darum gehe, all denjenigen Dank zu sagen, die den Sport in seiner ganzen Breite überhaupt ermöglichen. Im Blick habe er dabei Sportorganisatoren, Übungsleiter, Schiedsrichter, Sportpädagogen und sonstige Förderer des Sports in der Region. Was Häfner damit sagen will ist: Jede sportliche Höchstleistung braucht Voraussetzungen – Zeit, eine Familie, die hinter solch einem Engagement steht und gute Bedingungen vor Ort.