Bis Ende des Jahres entstehen in Petersberg an der A9 zwölf überdachte Schnellladepunkte der EnBW

Stromtankstelle entsteht in Eisenberg: Neuer Schnellladepark an A9

Eisenberg. Boxenstopp in Eisenberg – das plant der Elektroanbieter EnBW im Saale-Holzland-Kreis.

Noch in diesem Jahr will der Energieanbieter EnBW einen großen Ladepark für Elektroautos in Eisenberg-Petersberg direkt an der A9-Anschlussstelle eröffnen. Die zwölf Schnellladepunkte im Saale-Holzland-Kreis sollen mit einer Leistung von jeweils bis zu 300 Kilowatt laden.

Nach Angaben von EnBW können Fahrzeuge je nach technischer Ausstattung in nur fünf Minuten bis zu 100 Kilometer Reichweite laden. „Die A9 verbindet als Nord-Süd-Achse vier Metropolregionen miteinander: Berlin, Leipzig, Nürnberg und München. Auf dieser wichtigen Route verdichten wir nun das Schnellladenetz im Fernverkehr weiter“, sagt Timo Sillober von EnBW. Erstmals sei es auch möglich, Fahrzeuge mit Anhänger zu laden. Zwei entsprechende Stellplätze seien vorgesehen.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Möglichkeit zum Ausbau auf 24 Ladesäule

Die EnBW habe den Standort modular geplant. Er lasse sich bei Bedarf schrittweise weiter ausbauen: Im Endausbau ist eine Verdopplung auf insgesamt 24 Ladepunkte möglich. Auf der großflächigen Überdachung sind zunächst zwei Photovoltaik-Module mit einer Maximalleistung von rund 18 Kilowatt verbaut. Im weiteren Ausbau sind fünf Module möglich, um die Leistung auf bis zu 46 Kilowatt zu erhöhen.

„Große Schnellladeparks bilden die wichtigen Knotenpunkte für den Fernverkehr in unserem EnBW HyperNetz“, sagt Sillober. Bereits heute umfasst das Netz über 700 eigene Schnellladestandorte in ganz Deutschland. 2025 möchte die der Anbieter 2.500 Schnellladestandorte betreiben. Dafür investiert der Energieanbieter jedes Jahr 100 Millionen Euro.

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG ist mit rund 24.000 Mitarbeitern eines der größten Energieunternehmen in Deutschland und Europa und versorgt rund 5,5 Millionen Kunden mit Strom, Gas und Wasser sowie mit Energielösungen und energiewirtschaftlichen Dienstleistungen. Im Bereich E-Mobilität hat sich das Unternehmen nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren zu einem der Marktführer entwickelt.

Das kann die neue Mikroskop-Generation aus Thüringer Herstellung

Intershop in Jena erwartet Langzeiteffekte aus der Pandemie