Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt kam es wegen des Sturmes zu Einschränkungen in der Stromversorgung. (Symbolbild)

Watzdorf Umgestürzte Strommasten haben im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in einigen Orten für Stromausfälle gesorgt.

Aufgrund des Sturmes stürzten am Donnerstag im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mehrere Strommasten an der Bundesstraße 88 zwischen Watzdorf und Quittelsdorf bzw. an einem Radweg bei Leutnitz um.

Laut Polizei kam es dementsprechend in dem Bereich für einige Zeit zu entsprechenden Einschränkungen in der Stromversorgung. Zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs sei es nicht gekommen.

Sturmtief Klaus reißt Bäume und Strommasten um - Warnung auch am Freitag