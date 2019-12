20 Millionen Menschen leiden unter chronischen Schmerzen, etwa acht Millionen Menschen sind dadurch im Alltag eingeschränkt. Wie sie entstehen und mit der Multimodalen Schmerztherapie behandelt werden können, erklärte Dr. Björn Lorenz, Facharzt für Anästhesie und Schmerztherapeut, beim TA-Forum Gesundheit in der Helios- Klinik Bleicherode.

Gibt es eine Definition für Schmerz?

Ja, es gibt mehrere Definitionen dafür, aber letztlich ist Schmerz das, was der betroffene Patient als Schmerz empfindet. Es ist ein sehr subjektives Phänomen, daher können nur die Betroffenen selbst darüber urteilen. Sätze wie „Hab‘ dich nicht so“ oder „so schlimm kann es ja nicht sein“ sind eher kontraproduktiv.

Sind chronische Schmerzen eine Alterskrankheit?

Die Häufigkeit im Alter nimmt zu. Klagt bei den 40- bis 60-Jährigen nur etwa jeder Vierte über chronische Schmerzen, ist es bei den über 75-Jährigen nahezu jeder Zweite.

Ist Schmerz gleich Schmerz?

Nein. Der akute Schmerz hat eine Warn- und Schutzfunktion: Wenn es weh tut, sollte man aufhören – es sei denn, es ist zu spät. Akutschmerz hat eine klare Ursache und die Zeit der Genesung ist von der Schädigung abhängig – eine Beule heilt schneller als ein Bruch. Chronischer Schmerz dagegen hat keine Warn- oder Schutzfunktion. Er verschwindet nicht in der üblichen Heilungszeit, tritt über mindestens sechs Monate auf, verändert dabei seinen Charakter – zunächst ein drückender, später ein ziehender oder brennender Schmerz – und koppelt sich im Laufe der Zeit vom auslösenden Ereignis ab. Man weiß gar nicht mehr, wo der Schmerz anfangs auftrat, was eigentlich die Ursache war. Der Schmerz wird zur eigenständigen Krankheit.

Ich habe das Gefühl, schmerzempfindlicher geworden zu sein. Kann das stimmen?

Ja, durchaus. Weil Betroffene immer öfter und immer stärker Schmerzen empfinden, baut der Körper immer mehr Schmerzrezeptoren auf, die wiederum empfindlicher reagieren können. Es entsteht ein sogenanntes Schmerzgedächtnis. Dadurch werden die Patienten noch schmerzempfindlicher und nehmen oft eine unnatürliche Schonhaltung ein, die nicht selten zu Verspannungen und Verkrampfungen führt – die neue Schmerzen auslösen. Diesen Teufelskreis zu durchbrechen, ist ein Ziel unserer Multimodalen Schmerztherapie. Der Anspruch ist nicht, den Patienten in kürzester Zeit schmerzfrei zu bekommen. Das schafft man nur ganz selten. Es ist schon ein großer Erfolg, die Schmerzen so zu reduzieren, dass sie erträglicher sind, das Leben nicht mehr in jeder Minute bestimmen.

Was löst chronischer Schmerz im Körper aus?

Es kommt zu biologischen Veränderungen, etwa zum Verlust der Beweglichkeit, dadurch zu sozialen Veränderungen wie dem Verlust von Lebensqualität und Leistungsfähigkeit und daraus folgend oft zu einem Rückzug in die soziale Isolation. Auch auf die Psyche wirken sich chronische Schmerzen aus: Stimmungsschwankungen, Traurigkeit und Depressionen nehmen zu, es kommt zu Resignation, aber auch Aggressivität und Wut, die Gedanken kreisen nur noch um die Schmerzen.

Was sind die einzelnen Bestandteile der Multimodalen Schmerztherapie?

Multimodale Schmerztherapie heißt nicht Verschreibung starker Schmerzmedikamente. Grundlage ist das sogenannte „bio-psycho-soziale Modell“ , das den Patienten in seinem gesamten Umfeld betrachtet, auf verschieden Ebenen nach negativen Veränderungen sucht und Anstöße gibt, diese zu verbessern. Schmerztherapeuten, Psychologen, Physiotherapeuten und Pflegepersonal arbeiten dabei zusammen mit und für den Patienten. Dieser braucht ein realistisches Ziel, viel Geduld, Ruhe und Zeit sowie die Bereitschaft, Hilfe anzunehmen und sich mit anderen Patienten auszutauschen, physiotherapeutische Übungen zu erlernen und – ganz wichtig – zu Hause fortzuführen.

Wie lange dauert die Multimodale Schmerztherapie?

Die Behandlung durch Fachärzte dauert mindestens neun Tage, selten länger. Zur Therapiegruppe gehören maximal acht Patienten, die nach individuellen Plänen behandelt werden.