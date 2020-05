Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Terrasse aufgebaut und Sonnenschirme gespannt

Die Terrasse ist aufgebaut. Die Tische stehen, auch die Sonnenschirme sind bereit. Sonntag wurden im Restaurant „Parkidyll“ letzte Handgriffe getätigt, um ab Montag wieder Gäste empfangen zu können. Am Wochenende konnten viele Gaststätten bereits wieder Gäste begrüßen. So „Zur Poche“ in Mattstedt oder auch das Volkshaus in Oberroßla. Ebenso freuten sich das „Lederer-Bräu“ Apolda und das Restaurant „Am Schwanenteich“ Bad Sulza über Gäste. Allmählich wird sich das Geschäft nach der coronabedingten Schließung beleben, hoffen alle.