Berlin. Die Zustände in überfüllten Flüchtlingslagern in Griechenland sind dramatisch - vor allem für Kinder. Nun überlegt Thüringen, im Alleingang einige Kinder ins Land zu holen.

Thüringen erwägt Alleingang bei Aufnahme von geflüchteten Kindern

Berlin steht zu seinem Angebot, bis zu 70 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge von den griechischen Inseln aufzunehmen. Das teilte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Inneres am Montag mit. Schon Anfang Dezember hatte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) zusammen mit seinen Ressortkollegen aus Niedersachsen und Thüringen in einem Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auf die humanitäre Notlage auf den griechischen Inseln hingewiesen und die Hilfe der drei Länder zur Aufnahme von unbegleiteten Minderjährigen angeboten.

Ihnen erscheine „ein mit Augenmaß initiiertes Sofortprogramm nicht nur machbar, sondern als klares Signal an Europa, dass die solidarische Übernahme von Verantwortung möglich ist, auch angezeigt“, heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Der Co-Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck, hatte vor dem Hintergrund der überfüllten Lager für Migranten auf Inseln wie Lesbos und Samos in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ gefordert: „Holt als Erstes die Kinder raus.“

Bundesregierung schließt deutschen Alleingang aus

Wie ein Sprecher der Senatsverwaltung für Inneres am Montag erklärte, haben der Innensenator und die beiden Ministerkollegen in einem weiteren Brief vom 20. Dezember ihr Angebot erneuert. Es sei - nicht nur so kurz vor Weihnachten - eine Frage der Menschlichkeit und humanitären Verpflichtung, Menschen in Not zu helfen und die Augen nicht vor dem Leid der Kinder zu verschließen. Eine Reaktion des Bundes auf beide Schreiben liege noch nicht vor, so der Sprecher.

Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer erklärte am Montag, die Bundesregierung schließe einen deutschen Alleingang aus. „Wir suchen für die Zukunft nach einer europäischen Lösung.“

Seehofer warnte in der „Süddeutschen Zeitung“, ein deutscher Alleingang bei der Aufnahme von Flüchtlingen würde zu einem Sogeffekt führen, den niemand mehr steuern könne. Die Länder sind nach Ansicht der Bundesregierung gar nicht am Zug. „Die Flüchtlingspolitik ist eine Sache des Bundes“, betonte ein Sprecher des Innenministers. „Und dementsprechend werden auch alle Übernahmeentscheidungen oder Aufnahmeentscheidungen durch den Bund getroffen.“

Thüringen dagegen will minderjährige Flüchtlinge ohne Angehörige notfalls im Alleingang aufnehmen. Die von Thüringen bevorzugte Lösung sei zwar eine Hilfsaktion in der Regie des Bundesinnenministeriums, sagte am Montag ein Sprecher des Bildungsministeriums in Erfurt. Wenn es dazu aber nicht komme, wolle das Land selbst helfen. Eine solche Ankündigung gibt es aus Berlin noch nicht. „Wenn Thüringen da einen Weg findet, werden wir überlegen, ob man das auch so macht“, sagte Thorsten Metter von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie.

Im Berliner Senat herrscht aber Einigkeit, dass Handlungsbedarf besteht. „Es ist eine Katastrophe, dass wir zusehen, wie Menschen zugrunde gehen“, sagte die für Integration zuständige Senatorin Elke Breitenbach (Linke) am Montag. „Deutschland und die EU stehen in der Verantwortung, diese Menschen nicht sterben zu lassen. Wir müssen sehr, sehr schnell helfen.“

40.000 Menschen untergebracht, obwohl Platz nur für 7500 Menschen reicht

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte bereits vor gut zwei Wochen darauf hingewiesen, dass Berlin Mitglied im Städteverbund Sichere Häfen sei, um Bootsflüchtlingen, die über das Mittelmeer nach Europa kommen, Schutz zu bieten: „Dazu stehen wir und sind bereit, zu helfen.“

In den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln im Osten der Ägäis sind nach Angaben aus Athen um die 40.000 Menschen untergebracht, obwohl nur Platz für rund 7500 Menschen ist. Die Lage gerät zunehmend außer Kontrolle, die Zustände sind nach Berichten humanitärer Organisationen dramatisch.