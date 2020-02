Am liebsten malt Paul aus Wurzbach Landkarten. Mit echten Städten in freier Anordnung. Bei dem 11-Jährigen wurde das Asperger-Syndrom festgestellt. Er klammert sich sehr an seine Mutter Anja und hat Mühe, Kontakte zu knüpfen. "Thüringen hilft" finanziert eine Alltagsbegleitung, die mit ihm Ausflüge unternimmt und die Nachmittage verbringt – um Pauls Welt zu vergrößern und der Mutter Freiraum zu schaffen.

Wurzbach. Über ein Dutzend Projekte will „Thüringen hilft“ derzeit umsetzen. Eines dieser Vorhaben ist die Alltagsbegleitung für Paul aus Wurzbach.

Thüringen hilft: Ein Freund für Paul

Duisburg, Lüdenscheid, Paderborn – während andere Kinder von New York, London oder wenigstens Berlin träumen, schwärmt Paul aus Wurzbach für Städte aus Nordrhein-Westfalen. Einen ganzen Stapel Landkarten hat er schon gemalt, mit all seinen Lieblingsstädten in unsortierter Anordnung. Die entsprechenden Autokennzeichen kennt er natürlich auch alle. Auch sonst ist der 11-Jährige etwas anders als andere Kinder – bei Paul wurde das Asperger-Syndrom festgestellt.

Im Gegensatz zu anderen Autismusformen liegt dabei weder eine Intelligenzminderung noch eine Entwicklungsverzögerung der Sprache vor, dafür haben die betroffenen Kinder meist Schwierigkeiten im alltäglichen Miteinander und der Kommunikation. Sie können körperliche Signale der Gestik oder Mimik beim Gegenüber nicht erkennen und erwidern. Dadurch werden Personen mit Asperger-Autismus oft als merkwürdig oder abweisend empfunden. Das hat auch Pauls Mutter Anja beobachtet: „Paul hat keine Freunde, sucht aber auch keinen Kontakt. Er kann mit fremden Leuten nicht umgehen und schafft es nicht einmal, beim Nachbarn zu klingeln, um den Ball aus dessen Garten holen zu können. Er lebt in seiner eigenen, kleinen Welt.“

Einzige Bezugsperson ist die Mutter

Dabei ist Paul ein aufgeweckter Junge: ist neugierig, klug und clever und hat in Mathematik vermutlich eine Eins auf dem anstehenden Halbjahreszeugnis. Doch seine einzige Bezugsperson ist seine Mutter. Nicht nur im Alltag, sondern auch in der Freizeit, selbst beim Fußballspielen darf nur Anja zwischen die Pfosten oder an den Elfmeterpunkt. Doch manchmal hätte die Mutter, Krankenschwester im Schichtdienst, auch gern etwas Zeit für sich.

Glücklicherweise hat sich nun eine zarte Freundschaft zwischen Paul und Mario entwickelt, einem Bekannten der Familie. Der 53-Jährige verbringt viel Zeit mit Paul. Um die Welt des 11-Jährigen zu erweitern, fahren sie ins Meeresaquarium Zella-Mehlis, in umliegende Zooparks und Tiergärten, zur Modellbahnanlage Wiehe oder ins Bergwerk Kamsdorf, aber auch regelmäßig zur Therapie oder zum Arzt. Pro Monat fallen dadurch rund 60 Euro für Fahrtkosten und Eintrittsgelder an. Doch weder von der Krankenkasse noch vom Amt gibt es dafür einen Zuschuss. Die alleinerziehende Mutter trägt ein Drittel selbst, den Rest möchte „Thüringen hilft“ übernehmen.

Wer helfen will: Spendenkonto DE89 8205 1000 0125 0222 20

Empfänger: Diakonie Mitteldeutschland

Wer im Feld „Verwendungszweck“ seine Anschrift angibt, erhält automatisch eine Spendenquittung.

