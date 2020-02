Besong Agbor (links) vom Migration-und Integration Gemeinschaft e.V. MIG in Weida kümmert sich mit vielen Projekten um ein Miteinander. Im Musikprojekt machen auch Benoah Agbor, Paul Adeberg und Justin Müller mit.

Weida. Mit Instrumenten und technischer Ausstattung will „Thüringen hilft“ Jugendliche in Weida unterstützen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringen hilft: Musikprojekt aus Weida liefert Internet-Hit

Sport oder Kultur, Sprachkurse oder Kinderbetreuung, Hilfe im Behördendschungel und bei der Wohnungssuche – auf nahezu jedem Gebiet des Alltags ist der Verein Migration-und Integration Gemeinschaft in Weida – kurz Mig – aktiv. 2012 gegründet, arbeiten derzeit über 50 Mitglieder aus verschiedenen Nationen im Verein mit.

„Die Gesellschaft ist gespalten“, sagt Besong, der vor über 20 Jahren aus Kamerun nach Deutschland kam. „Wir wollen helfen, sie wieder zu einen“. Dafür sei das gegenseitige Interesse an Geschichte und Kultur, aber auch an aktuellen Problemen wichtig, um einander besser verstehen zu können. „Bunt kickt gut“, so hieß eines der vielen Projekte, denn Sport eignet sich besonders gut, unterschiedliche Menschen zusammenzubringen.

Aber mit Musik funktioniert das auch: „Integration durch Musik“ ist das neue Projekt des Mig Weida: Fast 20 Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund machen in einem Hip-Hop-Projekt gemeinsam Musik, schreiben Texte und Melodien, spielen ihre neuen Songs selbst ein – und sind erstaunt über den Erfolg: binnen einer Woche bekam ihr Rap-Song „Schau mich nicht so an“ im Internet 40.000 Klicks. Mittlerweile sind es fast doppelt so viele. Ihre Band haben sie nach der Postleitzahl von Weida benannt: „075“.

Der Erfolg hat die jungen Leute zusammengeschweißt und beflügelt – im Vereinsdomizil sollen feste Proberäume entstehen, um für anstehende Auftritte zu üben. Die Technik wurde bislang aus der Region zusammengeborgt, was sehr aufwendig war und den Geräten nicht gut tat.

Um das Projekt zu unterstützen, will die Initiative „Thüringen hilft“ die technische Ausstattung verbessern.

Wer helfen will: Spendenkonto DE89 8205 1000 0125 0222 20

Empfänger: Diakonie Mitteldeutschland

Wer im Feld „Verwendungszweck“ seine Anschrift angibt, erhält eine Spendenquittung.

„Alte Kameraden – Live“: Das Luftwaffenmusikkorps Erfurt unterstützt die Spendenaktion mit Frühjahrskonzerten in ganz Thüringen. Termine und Tickets der Tour unter 0361 / 227 5227.

Die neue CD mit den schönsten Märschen ist unter 0361 / 227 5859 erhältlich.