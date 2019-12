Thüringenforst-Chef: „Unser Ziel ist es, eine Käferexplosion im Thüringer Wald zu verhindern“

Sturmschäden, Borkenkäfer, Trockenheit, massenhaftes Buchensterben: Die Probleme, mit denen Thüringenforst zu kämpfen hat, sind vielfältig. Wie die Landesforstanstalt damit umgeht, darüber spricht Thüringenforst-Chef Volker Gebhardt.

Dem aktuellen Waldzustandsbericht zufolge sind in unseren Wäldern nur noch 15 Prozent der Bäume gesund: Erst setzten dem Wald schwere Stürme zu, parallel dazu der Borkenkäfer und schließlich zwei Trockenjahre in Folge, die das Problem mit dem Borkenkäfer noch verstärkt haben. Was ist derzeit besonders vordringlich?

Ganz klar: Der Kampf an der Borkenkäferfront. Das Wichtigste ist, dass wir damit nicht aufhören und käferbefallene Fichten sanieren, so lange es irgendwie geht. Mit jedem betroffenen Baum, den wir rausholen, dezimiert sich die Käferbrut im nächsten Jahr. Unser Ziel ist es, eine Käferexplosion im Thüringer Wald zu verhindern. Und das ist uns bisher relativ gut gelungen.

Haben wir die Käferexplosion nicht längst?

Ja, wir haben den größten Käferbefall, den es in Thüringen je gab. Zwei Millionen Festmeter Käferholz fielen dieses Jahr an, voriges Jahr waren es eine Million. Aber: Bislang haben wir den Käferbefall vor allem in den niedrigeren Lagen. In den großen Fichten-Forstämtern Oberhof, Frauenwald und Neuhaus ist die Lage noch nicht dramatisch. In diesen Forstämtern ist 2019 sogar das zweite Jahr in Folge nur die Hälfte der Holzmenge eingeschlagen worden, die auch bei gesunder Fichte eingeschlagen würde. Die Masse des Käferholzes stammt vor allem aus Forstämtern, in denen die Fichte nicht die dominierende Baumart ist und es vor allem Laubholz gibt – zum Beispiel aus Leinefelde, Weida, Bad Salzungen und Marksuhl, wo wir zum Teil auch riesige Flächenabgänge haben. Wer jetzt im Kampf gegen den Borkenkäfer aufgibt, hat im nächsten Jahr das 20- oder 30-Fache des aktuellen Befalls.

Thüringenforst-Chef Volker Gebhardt. Foto: Peter Michaelis

Kann es tatsächlich noch eine Steigerung geben?

Ja, es kann immer noch schlimmer werden. Wer hätte denn geglaubt, dass auf 2018 noch so ein trockenes oder vielleicht sogar noch trockeneres Jahr folgt? Die zwei Millionen Festmeter Fichtenholz sind natürlich eine Katastrophe. Für den Staatswald, auf den etwa eine Million davon entfallen, ist das allerdings nur wenig mehr als der normale Jahreseinschlag. Wir haben dafür an vielen Stellen keine frische Fichte geschlagen. Lässt man mal die gewaltigen Mehraufwendungen außer Acht, die das Sammeln von Käferholz erfordert, haben wir im Staatswald unterm Strich nicht mehr Holz eingeschlagen als in normalen Jahren. Manche Waldbesitzer aber haben alles an Fichte verloren, was sie besaßen. Das sind dann schon ganz andere wirtschaftliche Auswirkungen.

Schlimm dran sind wegen der kolossalen Dürre aber auch die Buchen. Wie sieht es derzeit bei dieser Baumart aus?

Wir haben, nachdem wir das massenhafte Buchensterben bemerkt hatten, schon relativ zeitig mit dem Einschlagen begonnen – und das vor allem an Hauptwegen und Straßen. Allerdings gibt es beim Laubholzeinschlag eine Kapazitätsgrenze: Mehr als ungefähr 300.000 Festmeter pro Jahr sind im Staatswald nicht zu schaffen. Draußen stehen aber rund 700.000 Festmeter abgängiger Buchen. Das heißt also, dass mehr oder weniger ein kompletter Jahreseinschlag sterben wird, ohne dass wir ihn aus dem Wald holen können. Deshalb müssen wir zusehen, dass die Bäume in den Beständen absterben, in denen sie nicht gerade massive Schäden anrichten.

Kann man dem denn nicht mit moderner Holzerntetechnik beikommen?

Bei Nadelholz können Sie vielleicht 100 Harvester ranholen, die Ihnen 500.000 Festmeter im Monat ernten. Bei Buche geht das nicht. Allein die Kronen sind tonnenschwer und für jeden, der darunter arbeitet, kreuzgefährlich. Deshalb haben wir unsere gesamte Technologie umstellen müssen: Wir haben Helmfunk beschafft, den der Arbeitsschutz zwar nicht vorschreibt und der kein Standard ist, der aber die Kommunikation der Forstwirt-Rotten untereinander verbessert. Im Moment sind wir gerade in der Auslieferung. Außerdem haben wir hydrauliche Fällkeile beschafft, weil man in eine Buche keinen normalen Keil hauen kann. Es wäre viel zu gefährlich für denjenigen, der das versucht. Die hydraulichen Fällkeile werden am Stamm eingesetzt und aus sicherer Entfernung per Funk ausgelöst, so dass sie den Baum umhebeln. Das alles kostet viel Geld, muss erst beschafft, die Leute müssen zusätzlich entsprechend geschult werden.

An einem Wochenende im September kam sogar die Bundeswehr beim Buchenfällen zum Einsatz.

Ja, an einem Steilhang im Forstamt Schönbrunn wurden dabei 30 extrem gefährliche Buchen gesprengt. Wir wollten damit erst einmal das Zusammenwirken von Bundeswehr, Thüringenforst und allen Genehmigungsbehörden testen. Das Gleiche werden wir auch noch mal mit einem privaten Unternehmer ausprobieren, der Sprengungen anbietet – wahrscheinlich in Sondershausen. Denn es wird in Zukunft immer häufiger der Fall sein, dass sich an kritischen Punkten kein Mensch mehr an die Fällung solcher abgestorbener Buchen wagen kann.

Wo in Thüringen ist denn das Buchensterben besonders dramatisch?

In Sondershausen, Heiligenstadt und Marksuhl. In anderen Forstämtern mit ebenfalls nennenswerter Buchenfläche hält es sich dagegen in Grenzen. Überhaupt ist die Situation sehr unterschiedlich: Es gibt Forstämter, die sind dreifach betroffen: vom Sturm, vom Borkenkäfer, vom Buchensterben. Woanders, wo mehr Niederschlag fiel – und das ist ganz kleinräumig zu betrachten –, sieht es etwas besser aus. Mancher Förster sieht den Wald, den er 30 oder 40 Jahre gepflegt hat, zugrunde gehen. Aber auch viele Waldbesitzer könnten heulen.

Stichwort Waldumbau: Findet er angesichts der Fülle von Aufgaben derzeit überhaupt statt?

Der Waldumbau ist zwar extrem dringend, aber wir haben dafür derzeit weder Geld noch die Pflanzen, weil darauf auch keine Baumschule eingerichtet ist. Das muss alles erst einmal vorbereitet werden. Auch die ungefähr 10.000 Hektar Kahlflächen, die wir zum Stand 1. Juli in Thüringen hatten, werden wir so schnell nicht aufforsten können. Derzeit gilt: Erst kommt die Borkenkäferbekämpfung, dann die Gefahrenabwehr, dann die Aufforstung der Sturmflächen und dann erst der Waldumbau – so wichtig er auch ist.

Wegen des massenhaft anfallenden Holzes sind die Preise in den Keller gegangen. Wie kommt eine Anstalt, die hohe Fixkosten durch ihr Personal hat und bei der 90 Prozent ihrer Einnahmen aus dem Holzverkauf kommen, damit zurecht?

Wir haben in der Vergangenheit immer mal wieder erlebt, dass die Holzpreise gesunken sind. Aber so massiv wie jetzt war es noch nie. Nach Kyrill zum Beispiel waren die Preise mal drei Monate im Keller, dann aber zog die Konjunktur an und der Bedarf an Holz war plötzlich weltweit riesig. Thüringenforst hat in diesem Jahr viel gespart und auf später verschieben müssen. Wir haben Waldpflege und Wegebau stark reduziert, und es gab einen Einschlagstopp für Frischholz. Bis jetzt ist es gelungen, halbwegs wirtschaftlich darstellbare Ergebnisse zu haben. Aber irgendwann müssen die Dinge, die man jetzt aufgeschoben hat, natürlich erledigt werden.