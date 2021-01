Thüringer HC: Mit Wut im Bauch nach Europa

Emma Ekenman-Fernis dehnte noch die Beinmuskulatur, der Rest ihres THC-Teams war schon mit gesenktem Kopf in der Kabine verschwunden, während die Spielerinnen der HSG Bensheim/Auerbach vor Freude hüpften. Lange brachte Herbert Müller am Mittwochabend in der Salzahalle zu. Mit dem Wissen, dass vor seinem Team erst noch Schwerstarbeit liegt, wenn wie mit Astrachan übermorgen die knüppelharten Aufgaben dieser ohnehin harten Auftaktmonate bevorstehen, gab es viel aufzuarbeiten.

Die Zeit bis Sonntagnachmittag ist kurz. 14 Uhr beginnt für den THC die ersehnte Europa-League-Gruppenphase mit dem Duell gegen das russische Spitzenteam. Die Köpfe frei kriegen möchte Herbert Müller bis dahin. Kaum ein Auge hatte er nach dem 28:32 (12:16) gegen Bensheim zugemacht, aber am Donnerstag in der Frühe schon mit intensiven Gesprächen begonnen, um die Spielerinnen mental aufzurichten. „Ich kämpfe, ich will es hinkriegen, dass wir als Mannschaft da wieder herauskommen“, sagte er. Er nimmt dafür die Verantwortung weg von den Spielerinnen und lädt sie nach dem von vorn bis hinten gebrauchten Mittwoch auf sich.

Viele Kleinigkeiten kamen gegen den Achten und davor schon zusammen, die bei vereinzeltem Auftreten wohl nicht so ins Kontor geschlagen hätten: angeschlagene Spielerinnen, eine suboptimale Vorbereitung, vergebene Tausendprozenter, Pass- und Abstimmungsfehler, Lücken in Abwehr; und obendrauf eine äußerst unglückliche Bilanz mit 7:3 Zeitstrafen und 3:7 Siebenmetern gegen sich, eine kritikwürdige Schiri-Vorstellung. Weil garantiert immer dann ein Rückschlag folgte, wenn der stark beginnende (5:1/6.) und spielerisch schnell wieder nachlassende THC durch Kampf wieder auf dem Vormarsch schien, ließ sich die fünfte Niederlage plausibel erklären.

Weniger derb fühlte sich der Schlag in die Magengrube deswegen nur nicht an. „Es kam viel zusammen, was es schwergemacht hat, die Moral aufrechtzuerhalten. So einfach möchte ich es aber nicht machen“, sagte Herbert Müller. „Wir müssen die Fehler bei uns suchen“, machte er nach Abpfiff deutlich und lenkt den Blick nach vorn. In der Aufbauarbeit gewinnt er dem schweren Duell gegen einen körperlich sehr präsenten Kontrahenten eine gute Seite ab. Der Vierte, der am Mittwoch im Pokalhalbfinale zum zweiten Mal in der Saison ZSKA Moskau geschlagen hat, gilt im Angriff auf den Europa-League-Titel als einer der Mitfavoriten. „Vielleicht ist es das genau das richtige Spiel. Ich freue mich darauf“, hofft Müller, dass sich seine Mannschaft frei spielt. Zu verlieren gibt es nichts.