Am 5. Februar will sich der amtierende Ministerpräsident Bodo Ramelow (M.) von der Linken zur Wiederwahl stellen.

Thüringer Landtag streitet über die Wahl des Ministerpräsidenten

Die Mehrheit des Thüringer Landtags hat am Donnerstagmorgen mit den Stimmen von CDU, AfD und FDP beschlossen, die Auslegung der Geschäftsordnung vor der Wahl des Ministerpräsidenten vom Justizausschuss klären zu lassen. Die Fraktionen von Linken, SPD und Grünen stimmten dagegen. Eine Sitzung des Justizausschusses ist für den Abend angesetzt.

Der amtierende Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) will sich am kommenden Mittwoch erneut zur Wahl stellen. Da Rot-Rot-Grün vier Stimmen zur Mehrheit fehlen, ist es gut möglich, dass Ramelow in den ersten beiden Wahlgängen scheitert.

Die Union ist der Ansicht, dass ein Ministerpräsident auch im dritten Wahlgang mehr Ja- als Nein-Stimmen braucht. Man wolle eine rechtliche Hängepartie vermeiden, sagte der CDU-Justizpolitiker Stefan Schard. In der Geschäftsordnung sowie in der Landesverfassung ist von den „meisten Stimmen“ die Rede. Ob das bedeutet, dass ein einzelner Kandidat auch mit mehr Nein- als Ja-Stimmen gewählt wäre, ist juristisch umstritten.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linke-Fraktion, André Blechschmidt, warf der CDU vor, die geplante Fortsetzung von Rot-Rot-Grün verhindern zu wollen. „Warum stellen Sie keinen eigenen Kandidaten auf?“, fragte er.

Höcke fordert CDU und FDP auf, gemeinsamen Kandidaten zu finden

AfD-Fraktionschef Björn Höcke verwies auf die parlamentarische Mehrheit jenseits von Rot-Rot-Grün. Er forderte CDU und FDP erneut auf, einen gemeinsamen Gegenkandidaten aufzustellen.

Gibt es einen Gegenkandidaten, ist die Sache klar: Gewählt ist dann, wer die meisten Ja-Stimmen bekommt. Ein AfD-Kandidat, der von CDU und FDP abgelehnt wird, könnte Ramelow sogar Rechtssicherheit verschaffen und ein mögliches Verfahren vor dem Verfassungsgericht ersparen.

